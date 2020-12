Programa Aconchego recebe prêmio internacional em reconhecimento às ações realizadas nas aldeias indígenas

O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso (Setasc), recebeu um prêmio internacional da OEA – Organização dos Estados Americanos, pela realização do programa Aconchego. A iniciativa, que em Mato Grosso é liderada voluntariamente pela primeira-dama Virginia Mendes, foi vencedora do concurso de boas práticas sobre os grupos e em situação de vulnerabilidade no contexto do Covid-19, na categoria “Povos Indígenas”.

Em 2020, mais de 23 mil cobertores foram distribuídos para comunidades indígenas, beneficiando as 43 etnias existentes em Mato Grosso. A própria primeira-dama foi pessoalmente à algumas aldeias realizar a entrega das mantas.

Além dos indígenas, o programa Aconchego beneficiou famílias em situação de vulnerabilidade nos 141 municípios de Mato Grosso.

Ao todo, somando o ano passado e mais este ano, o programa distribuiu 300 mil cobertores para as pessoas mais vulneráveis. Em 2020, a meta foi dobrada na comparação com a primeira edição do programa, em razão do aumento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, vítimas da Covid-19.

A primeira-dama Virginia Mendes explica que Mato Grosso tem se destacado no cenário nacional em diversas áreas e a premiação da OEA mostra o êxito do programa em um ano tão desafiador como foi o ano de 2020.

“Nossa missão foi redobrada este ano em virtude da pandemia e nos esforçamos muito para cuidar das famílias mato-grossenses e, em especial, das comunidades indígenas que são sempre tão vulneráveis e carentes de todo tipo de assistência. Receber esse prêmio nos enche de orgulho. Parabéns a todos que se esforçaram para que os cobertores chegassem a todas as aldeias indígenas”, destacou.

A secretária da Setasc, Rosamaria Carvalho, disse que o prêmio é o reconhecimento do trabalho realizado pela Secretaria, com a supervisão da primeira-dama do Estado. “Receber esse prêmio é motivo de orgulho para todos nós”, comemora.

OEA

A OEA, Organização dos Estados Americanos, tem como princípio básico o respeito à soberania e à independência dos países do continente americano. Considerada a primeira organização regional do planeta, a OEA foi regulamentada em 1948, e é o mais antigo organismo regional do mundo. E seus princípios são baseados na democracia, nos direitos humanos, na segurança e no desenvolvimento.