Programa AgriSciences da UFMT e Senar-MT renovam parceria para mais um ano

Com a oportunidade de oferecer conhecimento técnico, científico e extensão rural ao homem do campo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) é parceiro do Programa Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Sustentabilidade Agropecuária (AgriSciences) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) campus Sinop.

Segundo o superintendente do Senar-MT, Francisco Olavo Pugliesi de Castro, a parceria é uma importante oportunidade de unir conhecimento científico a prática do homem do campo. “Dentro de uma universidade é onde tudo acontece. É um ambiente onde as pessoas estão sempre pensando em novidades e pesquisando novas tecnologias. Essa parceria entre Senar-MT e UFMT possibilita que essas tecnologias sejam difundidas no meio rural”.

Parceiros há alguns anos, o programa AgriSciences e Senar-MT promovem o evento “Dia de campo” com o objetivo de levar, de forma simples e facilitada, os ensinamentos sobre agricultura, pecuária e economia doméstica ao produtor rural. Neste ano, em função da pandemia de covid-19, o Dia de Campo da 3ª Vitrine Tecnológica Agrícola ocorrerá de forma virtual.

O tema abordado este ano será “As atualidades na cultura do milho em sistema soja e milho safrinha”. As gravações do evento ocorrerão no dia 29 de maio, na Unidade Demonstrativa da Fazenda Bragança localizada no município de Lucas do Rio Verde. O material será disponibilizado ao produtor rural por meio de uma plataforma digital desenvolvida pelo programa.

Nesta edição, o Dia de campo contará também com um circuito virtual de quatro estações técnicas voltadas aos sistemas integrados de produção, a plantabilidade, adubação de sistema e manejo de pragas e doenças. Os produtores rurais vão ter a oportunidade de conhecer mais sobre as tecnologias empregadas no cultivo e manejo na cultura da soja e do milho.

Daniel Abreu, professor e coordenador do programa, conta que um dos objetivos do AgriSciences é levar à sociedade os resultados de pesquisas científicas executadas pela universidade. “Além de produzir é importante fazer com que essas informações cheguem também à comunidade, principalmente a rural. Então, por meio do Dia de campo, levamos conhecimento não só sobre a parte agronômica, zootécnica e florestal, mas também da parte econômica, social e ambiental”.

Além do Dia de Campo, ocorrerá também entre os dias 27 e 28 de maio, o 3° Encontro Técnico de Atualização, voltado a profissionais do ramo das ciências agrárias. O evento contará com a participação de pesquisadores e profissionais de todo o Brasil. O encontro técnico também será realizado de forma virtual, gravado na sede do Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde.

AGRISCIENCE – É um programa de pesquisa aplicada e de extensão rural que busca o desenvolvimento rural sustentável por meio da criação e adoção de tecnologias e melhores técnicas para eficiência, resiliência e estabilidade dos sistemas de produção agrícola e florestal, integrando conhecimento técnico e científico.