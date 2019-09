Programa Albergue Humanizado oferece atendimentos em Saúde a partir desta terça-feira (17)

Dando continuidade aos serviços oferecidos pelo Programa Albergue Humanizado da Prefeitura de Cuiabá, novos atendimentos em saúde serão realizados a partir desta terça-feira (17), no período de 07 às 11 horas, nas Unidades de Acolhimento “Manoel Miraglia” e Casa de Abrigamento Porto. A ação tem como principal objetivo, criar ferramentas que possibilitem o resgate e a inserção social, a partir de ações intersetoriais voltadas à população em situação de rua.

Serão ofertadas consultas médicas, encaminhamentos para consultas especializadas e realização de exames de sangue e imagem, acesso a medicamento, atendimento odontológico, acesso ao atendimento na saúde mental, confecção do Cartão Nacional de Saúde (CNS), entre outros.

A coordenadora da Proteção Social Especial, Maggie Carolina Maidana disse que os atendimentos serão realizados até o final do ano, já com um calendário programado de atendimentos. Além do dia 17, as demais datas são 19, 24 e 26 de setembro e 22 e 29 de outubro, com atividades do programa nessas duas unidades, sempre das 07 às 11 horas.

“A pessoa com uma saúde em dia consegue ter mais força para lutar pela sua recuperação, requerer essa cidadania. São iniciativas como essa que nos enchem de esperança e reforça nossa vontade de lutar e fazer o diferencial na vida das pessoas”, reforçou a coordenadora.

A primeira unidade de Acolhimento a receber a ação do programa foi no Distrito da Guia, no dia 26 de agosto onde foram realizados mais de 70 atendimentos.

O Albergue “Manoel Miráglia” fica na Rua Istambul, n ° 02, bairro Bordas da Chapada e a Casa de Abrigamento Porto está localizada na Rua Coronel Benedito Leite, nº 637, bairro Centro Sul.

FUNCIONAMENTO

Os albergues tem capacidade para atender 50 pessoas, que recebem atendimentos básicos de higiene, refeição e repouso.

As unidades de acolhimento contam com uma equipe multidisciplinar para atendimento dos moradores em situação de rua com acolhimento, triagem e encaminhamento para benefícios sociais e mercado de trabalho.

O tempo de permanência é temporário, podendo o usuário ficar no local por até três meses.