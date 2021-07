Programa ATeG aplica sua primeira pesquisa de satisfação

Cumprindo agenda no Sul do estado, o presidente do sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda, o vice-presidente do Desenvolvimento Agropecuário da Faeb, Rui Dias, e colaboradores do sistema, se reuniram com presidentes dos sindicatos dos produtores rurais da região, além de visitar uma propriedade de cacau referência no Brasil. Humberto Miranda ainda conversou com a imprensa sobre as ações da Faeb e do Senar.

No Sindicato dos Produtores Rurais de Ilhéus, a comitiva do Sistema Faeb/Senar foi recebida pelo presidente do sindicato, Milton Andrade, onde conversaram sobre ações e projetos voltados para a cacaicultura. Durante a reunião, temas como a introdução da Monilíase – uma das mais sérias doenças do cacaueiro – no Brasil, e a derrubada dos vetos a MP 1.016/2020, que beneficia também os produtores de cacau endividados do sul da Bahia, foram debatidos. O Sindicato dos Produtores Rurais de Itajuípe também recebeu a comitiva do Agro, recepcionada pelo presidente sindical Arnaldo dos Santos.

A quarta-feira ainda contou com uma visita de campo na propriedade “Conjunto Estrela Guia”, do produtor rural Ronaldo dos Santos. A fazenda é referência na produção de cacau de alta qualidade, já tendo até concorrido ao prêmio de melhor amêndoa no Salão de Chocolate de Paris. Ele participou do Pro-Senar Cacau. “Teve uma época que a gente estava pensando em desistir, com aquela seca que teve há alguns anos, procurando até alguém para comprar a fazenda. Quando um amigo me chamou para uma reunião, que ia ter uma apresentação do Senar Bahia, eu nem queria ir, de tão desanimado. Mas era de graça mesmo, então eu fui”, disse, rindo. E complementou: “Lá eu conheci o Pro-Senar Cacau e comecei praticamente do zero de novo. Hoje sou muito grato pela transformação na minha propriedade”, conta Ronaldo.

Imprensa – A agenda de hoje ainda teve espaço para atendimento à imprensa. Miranda participou do programa “Jornal Espaço Aberto”, da rádio Piemonte FM, onde concedeu entrevista aos apresentadores Fábio Márcio e Erivelton Oliveira, e respondeu a perguntas de ouvintes. Durante o bate-papo, ele falou sobre as últimas ações realizadas pelo Sistema Faeb/Senar. “Em 2020, lembro exatamente a data, dia 18 de março, tivemos que parar as ações presenciais do sistema. No ano anterior, havíamos atendido mais de 150 mil pessoas com nossas ações de assistência técnica e promoção social, era uma responsabilidade muito grande para deixarmos essas pessoas sem atendimento. Nos reinventamos, e como diz o ditado popular ‘trocamos o pneu com o carro andando’. Passamos a atender e facilitar o acesso as ações do sistema de forma virtual. Transformamos a instituição em algo mais leve e acessível, hoje atendemos mais de 15 mil produtores mensalmente, de forma totalmente digital e gratuita. E também já retomamos os atendimentos presenciais, levando a assistência técnica para milhares de produtores rurais baianos”.

Ele também destacou o Agro Fraterno, uma iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com Sistema Faeb/Senar/Sindicatos, que está doando mais de 400 toneladas de alimentos para pessoas em vulnerabilidade na zona rural.

