Programa ATeG: Uberlândia (MG) terá grupos de pecuária de corte e agroindústria

Dois novos grupos do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) serão formados em Uberlândia, nas cadeias da bovinocultura de corte e da agroindústria do Queijo Minas Artesanal. O Sistema FAEMG/SENAR/INAES e o Sindicato Rural de Uberlândia firmaram a parceria na última semana. A expectativa é que as visitas técnicas comecem no segundo semestre.

Serão abertas 50 vagas, e os produtores interessados já podem se inscrever na sede do Sindicato. O Programa ATeG é gratuito e trabalha a assistência técnica e práticas de gestão e sustentabilidade com pequenos e médios produtores rurais por dois anos. Uberlândia já tem três turmas do ATeG nas cadeias da pecuária de leite, fruticultura e olericultura, com resultados expressivos no aumento de produtividade, redução dos custos e melhoria da qualidade final do produto.

“Os novos grupos são uma oportunidade para o produtor aperfeiçoar as suas técnicas de produção e o gerenciamento da propriedade. Ele vai receber visitas mensais de um técnico, que vai repassar todas as orientações necessárias para o seu crescimento.” – Caio Oliveira, gerente regional do Sistema FAEMG/SENAR/INAES

“Posso dizer, por experiência própria, que a assistência técnica ajuda a vencer os desafios. O produtor rural tem a vontade de fazer, a dedicação e a força de trabalho, mas, muitas vezes, falta a técnica. O ATeG vem complementar e ser o grande diferencial para o aumento da produtividade e redução de custos. Esse apoio do SENAR ao produtor é fundamental.” – Thiago Bianchi Silveira, presidente do Sindicato Rural de Uberlândia