Programa Cata-treco tem aumento de 108% no número de atendimentos em cinco anos de atuação

Com o aumento exponencial de casos diagnosticados de enfermidades decorrentes da variante do vírus Influenza em todo o país e com o crescimento recente do número de casos decorrentes do novo coronavírus, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, anunciou que a partir desta segunda-feira (10) todas as unidades básicas de saúde vão atender das 7h às 17h, sem fechar no horário de almoço. O anúncio foi feito no polo de vacinação da UNIC, onde o gestor esteve para receber a dose de reforço da vacina contra o coronavírus.