Programa Centelha é recebido com sucesso em Tangará da Serra

Foi apresentado no auditório do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) no Município de Tangará da Serra o Programa Centelha com mais de 500 participantes, entre estudantes, professores e comunidade, o programa, com o objetivo de estimular o empreendedorismo e a inovação, conforme explicou a palestrante Fernanda Campos, representando a Financiadora de Estudos e Projetos(FINEP) que fez uma breve explanação tirando dúvidas de como participar do Centelha.

Por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Mato Grosso (Fapemat) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) serão realizadas capacitações para o desenvolvimento de bens ou serviços.

Para participar do programa, o interessado deve ter mais de 18 e morar no Estado de Mato Grosso.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.programacentelha.gov.br/mt. As idéias inovadoras selecionadas receberão suporte profissional técnico com orientações para o seu desenvolvimento. Futuramente, os selecionados receberão um apoio econômico de R$ 60 mil (não reembolsáveis) para abrir uma empresa e lançar o produto em Mato Grosso.

Adriano Silva, presidente da Fapemat, enfatizou a importância das pesquisas no meio acadêmico e da sociedade, “temos de incentivar e apoiar as idéias inovadoras destes jovens, aqui tenho certeza que teremos grandes empresários e profissionais de sucesso, o objetivo da Fundação é fomentar, dando suporte para novos empreendedores”.