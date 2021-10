Programa Cidades Sustentáveis: Prefeitura de Cuiabá institui comissão para acompanhamento de ações

Sensibilizar a população feminina para a prevenção do câncer de mama e câncer de colo do útero é o objetivo da campanha “Outubro Rosa – seja sua própria heroína”, uma parceria entre a Prefeitura de Cuiabá, através das Secretarias Municipais de Saúde e da Mulher, Empresa Cuiabana de Saúde Pública e Núcleo de Apoio à Primeira-dama Márcia Pinheiro, e o Serviço Social do Comércio – SESC. Durante todo o mês, ações voltadas para o combate da doença serão desenvolvidas.

Por meio dessa ação conjunta, serão realizados cerca de mil exames de mamografia e Citopatológico de Papanicolaou (CCO) ao longo do mês de outubro. As coletas ocorrerão na Carreta Saúde da Mulher, que está localizada no estacionamento do SESC Arsenal.

A pasta, que tem a missão de articular ações voltadas à promoção da saúde da mulher, organizou ainda uma série de atividades para estimular o autoexame, antecipando a descoberta do câncer, e serviços para facilitar o acesso da paciente a exames e ao tratamento. “O mais bonito da construção dessa programação é que se trata de uma agenda integrada entre as secretarias, e a sociedade civil. Toda ação ganha muito mais força quando, na ponta, nós encontramos mulheres que abraçam a causa e que se tornam porta-vozes para toda a comunidade” destacou a Secretária da Mulher, Luciana Zamproni.

Além dos atendimentos voltados a saúde da mulher, outras atividades como palestras, blitz informativas, rodas de conversa, I Fórum Mulheres que Transformaram a Cidade, Terapias a assistidas do Espaço de Acolhimento e por último uma caminhada.

De acordo com a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, o cuidado com a mulher é uma rotina em todas as unidades de saúde da prefeitura, o que inclui serviços e orientações sobre a prevenção ao câncer de mama e o do colo do útero. Além disso a Secretaria da Mulher continua dando todo apoio para as vítimas de violência.

“Durante todo o ano, nossas unidades já trabalham com esse cuidado com as mulheres. No mês de outubro, aderimos mais uma vez a este movimento, que acontece no mundo todo e intensificamos os cuidados.”, disse.

Confira a Programação:

Quinta 7 – Palestra educativa “Qualifica”

Sexta 8 – 17h Blitz Outubro Rosa

Sábado 9- 14h Ação Distrito Guia

Quarta 13- 17 Blitz do Outubro Rosa

18:00 Live Mulheridades

19:00 Ciclo de Palestra (Regional Leste)

Quinta (14) – 19:00 I Fórum Mulheres que transformam a Cidade/

19:00 Complexo Passaredo Apresentação SMM

Sexta – 14h- Roda de Autoamor