Programa CNA Jovem anuncia destaques da edição neste fim de semana

Brasília (01/10/2021) – Os vencedores da quarta edição do CNA Jovem serão conhecidos no último encontro virtual do programa, que ocorrerá no sábado (2) e no domingo (3) e será transmitido a partir da sede do Sistema CNA/Senar, em Brasília pelo portal Agro pelo Brasil.

O CNA Jovem é um programa de desenvolvimento de novas lideranças do Sistema CNA/Senar para estimular esse público a desenvolver habilidades e competências empreendedoras e inovadoras.

A quarta edição, que iniciou em agosto de 2020, registrou 3.742 jovens inscritos com idade de 22 a 30 anos. Após uma série de oficinas digitais progressivas, foram selecionados 80 jovens para a etapa 2021.

Dentre os 76 finalistas de todas as regiões brasileiras que chegaram ao fim da edição serão reconhecidos os jovens que se destacaram pelo perfil de liderança ao longo da jornada e os grupos que apresentarem as melhores iniciativas inovadoras para os sete desafios prioritários do agro brasileiro com foco nas áreas institucional, sindical, político-partidária, educacional e empresarial.

Assim como ocorreu nas edições anteriores, a programação do último encontro será intensa. Estão previstas atividades lúdicas, reflexão sobre os ganhos e aprendizados, palestra, relato do andamento das principais iniciativas individuais, apresentação das soluções dos grupos que serão avaliadas por uma comissão técnica e muita celebração pelos 14 meses de trabalho com 300h de atividades e oficinas digitais.

A premiação, que é surpresa, e a divulgação dos vencedores ocorrerão no domingo à tarde.

Liderança empreendedora – O jovem que passa pelo CNA Jovem tem oportunidade de participar de atividades e de discussões de grande relevância. Desde a primeira edição, em 2014, aproximadamente 5 mil jovens já participaram de alguma etapa do programa.

