Programa da Biblioteca de Juína está entre os 15 melhores da América Latina

O Programa municipal ” Arte, Leitura e Cultura: Uma Bela Mistura!” executado pela Biblioteca Municipal de Juína “Professora Maria Santana” está entre as 15 melhores práticas de Bibliotecas Públicas da América Latina. No dia 5 de agosto, os representantes do município farão uma apresentação do programa na abertura do 11º Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias “Biblioteca Viva”, que será realizado pelo Governo do Estado de São Paulo entre os dias 5 e 7 de agosto, no Centro de Convenções Rebouças.

Ligada ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Mato Grosso (SEBPMT) – a Biblioteca de Juína existe há mais de 30 anos e se destacou por oportunizar uma maior presença da biblioteca no dia a dia da população, principalmente entre crianças e adolescentes, que se reaproximaram da biblioteca. É um espaço de leitura inovadora que funciona sem paredes, sem teto, e costuma circular em todos os eventos da cidade, na zona rural e nas aldeias indígenas.

No ano passado, a Biblioteca Municipal de Juína “Professora Maria Santana” conquistou o segundo lugar no concurso nacional “Conecta Biblioteca”, que premia as 10 bibliotecas públicas brasileiras que mais contribuem com o avanço dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e com a transformação social de suas comunidades.

A identificação das demandas do município e o protagonismo jovem renderam atividades de estímulo à leitura, como rodas de conversa, sarau em praças públicas e ações itinerantes nos eventos oficiais do município, além da criação do Comitê “Jovens Conectados com a Biblioteca”.

Tudo começou a partir de 2012, quando Juína aderiu ao Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado – PDI do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Inicialmente, era necessário organizar a sociedade civil por meio dos conselhos de políticas públicas, para estimular a participação da sociedade e incentivar os cidadãos a apresentarem propostas que seriam inseridas no Planejamento Estratégico do município.

Em 2013, a Secretaria de Articulação Institucional e a Secretaria de Apoio às Unidades Gestoras do TCE realizaram oficinas para que os conselhos municipais funcionassem efetivamente como instrumentos de controle social e participação democrática. A partir daí, a revitalização da biblioteca de Juína passou a ser meta do Planejamento Estratégico e diversos segmentos da comunidade se uniram para criar projetos, entre eles o “Amigo do Livro e da Leitura”, em parceria com o Poder Judiciário e as oficinas na aldeia Pé de Mutum, do povo Rikbatsa, para professores indígenas.

Foram doados para a comunidade mais de 3 mil livros e em três anos a biblioteca passou de 600 usuários para 8 mil pessoas que buscam a leitura como entretenimento.