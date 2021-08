Programa de inserção no mercado de trabalho realiza 290 atendimentos em unidades de acolhimento

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está marcando presença no Seminário Regional de Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade – Centro Oeste, que ocorre entre os dias 17 e 20 de agosto, no Hotel Fazenda Mato Grosso, através de uma equipe de saúde – composta por médico, enfermeira, técnica de enfermagem e motoristas, além de duas ambulâncias, sendo uma de suporte básico e outra avançada.

A disponibilização ocorreu por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro e atendendo ao pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Fundação Nacional do Índio (Funai), organizadores do evento que, nesta quinta-feira (19), contou com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro. “O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é garantir o bem-estar e a segurança aos participantes do seminário, que está recebendo pessoas de diversas partes do interior e também de outros estados. Então, estamos garantindo toda a estrutura para atender às possíveis intercorrências, sempre com a marca da humanização que o prefeito Emanuel Pinheiro tanto preza”, disse a secretária interina de Saúde, Suelen Alliend.

O Seminário Regional de Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade – Centro Oeste está sendo sediado por Cuiabá, recebendo cerca de 80 agricultores indígenas e 20 organizadores não-indígenas, advindos dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rondônia e Distrito Federal. O evento tem como objetivo contribuir com a troca de experiências entre os indígenas, aproximar essas experiências dos gestores de outros ministérios e de algumas empresas e propor novas parcerias. A programação é composta por palestras, capacitações, exposições e, nesta quinta-feira (19), está ocorrendo o “Dia de Campo”, com a presença do presidente da República e entrega pelo governo federal de tratores às comunidades indígenas da região, a fim de impulsionar a produção sustentável nas aldeias.