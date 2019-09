Programa de pós-ocorrência da PM busca quebrar ciclo de violência a público vulnerável

A poucas semanas do Dia Das Crianças, celebrado em 12 de outubro, o Hospital Estadual Santa Casa realizou um mutirão de cirurgias pediátricas. Com o objetivo de descontrair os pequenos, a unidade hospitalar preparou um ambiente lúdico com carrinhos, personagens animados, enfeites e uma equipe de pedagogas especialmente capacitada para apoiar os pacientes e seus familiares.

Maria Eunice dos Santos, técnica em Desenvolvimento Infantil de uma creche em Sapezal, explicou que o cenário criado pelo hospital foi essencial no atendimento de seu filho, João Gabriel Rodrigues de Souza, de 5 anos. Ele passou pela cirurgia de fimose durante a etapa do mutirão que aconteceu neste sábado (28.09).

Foto por: Tchélo Figueiredo – Secom/MT

Maria confessa que estava nervosa antes do procedimento; já o filho se encantou pelos “super-heróis” voluntários da Companhia do Sorriso e distribuía sorrisos ao pilotar um carro de brinquedo conduzido pelo Batman. “Eu estava nervosa porque é a primeira cirurgia dele, enquanto ele estava com uma bateria de 10 mil volts brincando e se divertindo. Para ele, está em uma colônia de férias”, contou Maria.

João aguardava há um ano e meio na fila de espera pelo procedimento. Graças ao plano estratégico de atendimentos do Hospital Estadual, foi possível realizar a cirurgia dele e de outras 39 crianças que também esperavam pela cirurgia de fimose ou hérnia.

Foto por: Tchélo Figueiredo – Secom/MT

O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, explica que objetivo do mutirão é reduzir de forma significativa a fila de espera e, com isso, proporcionar mais qualidade de vida àqueles que aguardam há anos por uma cirurgia.

“Este é um projeto piloto. Estamos desenhando um programa para todos os nossos hospitais regionais, que inclui cirurgia eletiva para atingir um número substancial de cidadãos que estão aguardando na fila de regulação. Em breve, outros serviços do Hospital Estadual Santa Casa também estarão ativos, como as cirurgias pediátricas neurológicas”, informou o gestor.

O mutirão foi dividido em duas etapas. Dez crianças foram operadas na última sexta-feira (27.09) e as outras 30 passaram pelo procedimento neste sábado. Elas são dos municípios de Barra do Bugres, Carlinda, Chapada dos Guimarães, Sapezal, Cuiabá, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Poconé, Santo Antônio do Leveger, Tapurah e Várzea Grande.

Foto por: Tchélo Figueiredo – Secom/MT

Conforme a diretora da unidade e secretária adjunta executiva da SES, Danielle Carmona, os pacientes estavam na lista de espera do sistema de regulação desde 2018 e já aguardavam pelos procedimentos desde antes do fechamento da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Ela explica que o cenário lúdico foi criado porque crianças têm diversas particularidades.

“Criança tem medo, inclusive da injeção, então foi preparado um ambiente bem lúdico, com balões ao alto. Os pacientes foram encaminhados para o centro cirúrgico em carrinhos de briquedo e uma equipe de pedagogas do hospital ficou na ante sala do centro cirúrgico para distrair as crianças, para elas entrarem mais calmas na sala de cirurgia”.

Cirurgias adultas

Além das cirurgias pediátricas, a equipe do hospital atendeu, ainda neste sábado, 80 pacientes adultos que passaram por consultas ambulatoriais protocolares para a realização de cirurgias gerais. Os pacientes que estiverem aptos, farão exames cardiológicos na segunda-feira (30.09) e, se o resultado do exame não apontar nenhuma complicação, eles serão operados no decorrer da próxima semana.

Serviço

O Hospital Estadual presta atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), via Central de Regulação, nas áreas de Oncologia (tratamento de câncer), Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, Pediátrica e Neonatal, Pronto Atendimento Infantil, cirurgias pediátricas e cirurgia geral. A unidade possui em seu quadro de servidores uma equipe de aproximadamente 315 pessoas, distribuídas nas áreas administrativa, de enfermagem, fisioterapia, nutrição clínica, maqueiros, psicologia e assistência social.

O Hospital Estadual Santa Casa fica localizado na Rua Clóvis Hugueney, número 141, no bairro Dom Aquino, próximo à Praça do Seminário.