Programa Escola Melhor deverá ser instituído em Mato Grosso em 2021

Nesta quarta-feira (17), a primeira-dama Virginia Mendes esteve no município de Sorriso para realizar a entrega de 650 cestas básicas de Natal da campanha Vem Ser Mais Solidário, para instituições filantrópicas do município e também para a cidade de Vera. Virginia contou com a parceria da empresária Julce Lucion, proprietária da empresa Nutribras, que a acompanhou durante todas as entregas.

Em Sorriso, a primeira-dama foi recebida pelo prefeito Ari Lafin e pelo vice-prefeito, Gerson Bicego; a esposa do vice-prefeito, Edilamar Nava Bicego. A senadora Margareth Buzetti também esteve presenta nas agendas, assim como a secretária de Estado de Assistência Social, Rosamaria Carvalho.

Neste Natal, as cestas básicas da campanha Vem Ser Mais Solidário, programa que agora se tornou permanente graças ao incremento de recursos do Mais MT, passaram por um upgrade. Além dos alimentos (arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar, café, farinha de trigo, sardinha, extrato de tomate) e de materiais de limpeza e de higiene pessoal, as cestas também acompanham um kit de Natal com panetone e doces. E em Sorriso, as famílias receberam uma peça de carne suína, cortesia da Nutribras.

Segundo Jefferson Tonini, presidente da Casa de Apoio Santa Maria, ações como essa da primeira-dama ajudam a manter a credibilidade da instituição. A entidade recebeu 27 cestas com os kits de panetone, doces e as carnes. A maioria dos acolhidos pela casa são gestantes aguardando pelo parto ou acompanhantes de pacientes em UTIs, mas as portas estão abertas a qualquer um que precise de auxílio.

“A Casa é um ambiente que tem sido visto com bons olhos por toda a comunidade, há mais de 22 anos. Isso que a primeira-dama Virginia Mendes está fazendo dá cada vez mais credibilidade para nossa instituição. Essas doações são muito bem-vindas e serão destinadas da melhor maneira possível”, garantiu.

Outra casa de passagem em Sorriso que também recebeu as doações foi a Casa da Amizade, que atende um público diverso, de crianças a idosos. Foram entregues 60 cestas básicas para a instituição.

A primeira-dama e a empresária Julce Lucion também ajudaram associações que realizam trabalhos focados em crianças e adolescentes. A Associação dos Amigos da Criança e Adolescente (AACA), por exemplo, atende 213 crianças e adolescentes carentes no contra turno escolar. O espaço conta com duas salas de música, uma biblioteca, uma cozinha que produz para as crianças e para venda na comunidade, uma mini usina de processamento e produção de leite de soja, uma farmácia de manipulação, com a horta fitoterápica.

A presidente da Associação, Elizabeth Damin, destacou que eles se mantêm por meio de doações e com a venda da produção. “A gente agradece de coração a primeira-dama do Estado, em parceria com a Nutribras, que também faz um trabalho muito bonito aqui na nossa cidade. Essas doações ajudam muito a manter o atendimento às famílias da associação”

A primeira-dama Virginia Mendes reforçou em sua fala, durante a entrega das cestas básicas para a AACA, que o atendimento às crianças e idosos é primordial. “Crianças e idosos são minha paixão e eu gosto de chegar onde ninguém nunca foi. Eu gosto de fazer o trabalho social onde as pessoas não vão porque é onde as pessoas mais precisam.”, declarou.

A senadora Margareth Buzetti frisou o quanto é importante esse olhar para os idosos e crianças. “A Virginia tem isso nela de forma natural, ela faz de coração. É muito bonito de ver”.

Por esse motivo, a primeira-dama fez questão de visitar também a casa de acolhimento da criança do município, e garantir que essas crianças também tenham um natal mais feliz com a doação de alimentos para a ceia e alguns presentes arrecadados em parceria com a Polícia Militar do município.

“A visita da primeira-dama demonstra que o trabalho da Assistência Social está sendo visto e respeitado pelo Governo Estadual, que se disponibilizou a vir até aqui, nos conhecer e trazer algumas lembranças para as crianças. É um momento muito especial para nós, receber esse carinho especial”, comentou Ricardo Alves, diretor da casa de acolhimento.

Outra visita especial que Virginia Mendes e comitiva realizam foi na APAE do município de Sorriso, uma vez que o atendimento à pessoas com deficiência tem sido uma prioridade da primeira-dama desde o início da gestão. Em Sorriso, a Associação consegue atender 170 crianças e adolescentes de famílias baixa renda. E também receberam 170 cestas, panetones e doces.

Taciane da Silva Rodrigues, mãe de Dulce Maria, de três anos e meio, destaca que tanto o trabalho da APAE quanto as doações da primeira-dama fazem a diferença na vida de famílias em situação de vulnerabilidade.

“Minha filha não consegue andar sozinha, tem falta de coordenação motora. Antes ela não conseguia nem engatinhar, hoje ela já anda, com ajuda. E nessa época de pandemia, nós que somos baixa renda, essas cestas básicas ajudam muito. A primeira-dama está fazendo uma ótima ação”.

Para a diretora da APAE, Terezinha Citadela, a visita de Virginia Mendes à instituição foi de extrema importância, não só para ela como também para as crianças, e comenta que a forma como ela expressa seu carinho pelas crianças é o que se destaca. “Ela demonstra carinho e gratidão de uma forma grandiosa. Esperamos e torcemos que ela possa estar movendo ainda mais esse tipo de ação. Gratidão, gratidão mesmo”.

A empresária Julce Lucion, da Nutribras, que já é parceria da campanha Vem Ser Mais Solidário, desde o início, e já ajudou com a doação de 1 tonelada de carnes, frisou que é sempre muito especial poder colaborar com estas ações sociais e que a empresa já ajuda todas estas instituições com frequência. “Recebemos o convite da primeira-dama e foi um grande prazer somar mais uma vez com esta ação tão especial, ainda mais agora no Natal”.

De acordo com a secretária Rosamaria Carvalho, a campanha Vem Ser Mais Solidário já alcançou a marca de 330 mil cestas entregues em todo o Estado. “E somente no natal serão 100 mil cestas distribuídas”.

“Quando a sociedade se une, quem ganha é a população”, resumi o prefeito de Sorriso, Ari Lafin, destacando a gratidão pelas cestas recebidas do Governo do Estado.

Pátria Voluntária

E este ano, a primeira-dama Virginia Mendes também firmou parceria com o programa ‘Pátria Voluntária’, coordenado no país pela primeira-dama Michelle Bolsonaro. E estas entregas em Sorriso foram realizadas dentro da ação ‘Natal Voluntário’, liderado por Michelle, em conjunto com o ‘Vem Ser Mais Solidário’, coordenado por Virginia.