Programa Longevidade MTPrev continua nesta terça-feira (09) no Parque das Águas

Nesta terça-feira (09.11), o Mato Grosso Previdência (MTPrev) estará no Parque das Águas, dando continuidade ao Programa Longevidade, lançado no último dia 26 de outubro. O objetivo do projeto é estimular a prática de atividades físicas, socialização e envelhecimento saudável entre os aposentados e pensionistas estaduais. O encontro será às 17 horas.

Durante o lançamento, cerca de 40 beneficiários contaram com atendimentos relacionados à saúde, como aferição de pressão e glicemia, além de exercícios com acompanhamento do educador físico do MTPrev, Marcel Melo.

Marcel destaca que praticar atividades físicas é essencial para a saúde e qualidade de vida da terceira idade, uma vez que a perda de massa muscular e óssea é acentuada nesta fase.

“Convidamos todos os aposentados e pensionistas a participarem desse projeto. O importante é sair do sedentarismo, com acompanhamento profissional para evitar lesões e respeitando o limite individual do corpo”, afirma.

Serviço

Programa Longevidade

Data e hora: todas as terças-feiras*, às 17h

Local: Parque das Águas

Evento gratuito. Vista roupas leves e tênis. Leve uma garrafinha com água e uma toalha de rosto. Obrigatório o uso de máscaras.

*Exceto feriados.