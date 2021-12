Programa “Mulheres Empreendedoras” apresenta mostra de produtos artesanais

Com objetivo de apresentar ao público as produções realizadas por artesãs que integram o programa social “Mulheres Empreendedoras”, está sendo realizada no Várzea Grande Shopping uma mostra com variados itens que foram confeccionados durante o curso de capacitação. As obras expostas são frutos da persistência de mulheres em aprender uma atividade que possa reverter em renda familiar, e de também se tornar empreendedoras no mercado de trabalho.

“São dezenas de produtos elaborados manualmente, por isso exibe mais detalhes, além de serem atrativos para o público que reconhece e faz questão de ter em casa uma peça artesanal. A qualidade das peças também faz a diferença”, destacou a secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira.

Ela explica que a ideia da mostra foi apresentar à sociedade o programa Mulheres Empreendedoras e também fazer, em grande estilo, o encerramento do curso, que volta a ser desenvolvido em 2022, com nova roupagem e com a extensão dos cursos, beneficiando um número maior de mulheres.

“Em função da pandemia vários projetos sociais foram suspensos em 2020, passados 18 meses voltaram a ser desenvolvidos com um número menor de participantes e com capacidades limitada. A meta para 2022 é ampliar o alcance do projeto, ofertando novos cursos e criando novos polos de atendimento”, ressaltou a secretária.

A primeira-dama de Várzea Grande, Kika Dorilêo Baracat disse que se surpreendeu com a qualidade dos produtos confeccionados pelas mulheres que integram o projeto. “Visitei alguns polos e pude constatar in loco o trabalho desenvolvido por cada aluna, e a autonomia que esses cursos trazem para a vida dessas mulheres. Um dos objetivos desta gestão é o de promover e despertar o empreendedorismo em cada uma das alunas participantes deste projeto que ganhou o meu respeito e a minha admiração”.

Kika Dorilêo visitou a mostra dos produtos no Várzea Grande Shopping e convidou a população para prestigiar esse evento que marca também o encerramento do programa “Mulheres Empreendedoras”, neste ano de 2021. “Além de serem fabricados com design exclusivo, em cada peça há amor, determinação e esperança de dias melhores. E se você não conhece as características e a durabilidade de produtos feitos à mão, essa é uma das razões para visitar a exposição”.

A coordenadora do ‘Mulheres Empreendedoras’, Ellen Carla da Costa, explicou que os cursos, na forma presencial, foram retomados em setembro e que a tradição de uma grande festa de encerramento, com exposição e comercialização das peças não será realizada neste ano, em função das medidas de prevenção ao Covi-19. “Porém essa mostra, neste espaço aberto motivou as alunas que já estão inscritas para os novos cursos que serão realizados no próximo ano. E esse é o nosso desejo”

De acordo com a secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira, a mostra – que teve início neste sábado (18) segue até terça-feira (22) – e pode ser conferida no segundo piso do shopping de Várzea Grande.