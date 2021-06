Programa Municipal vai demarcar e monitorar cerca de 300 nascentes em áreas públicas de Cuiabá

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável coloca em prática o Programa de Proteção as Nascentes de Cuiabá. As cerca de 300 nascentes em áreas públicas da capital serão demarcadas e monitoradas quanto a sua preservação ambiental. A primeira a ser demarcada foi a nascente nº 130, localizada no bairro Santa Cruz, região do Coxipó. A ação recebe o apoio da Secretaria de Ordem Pública e também do Ministério Público Estadual, por meio do projeto Águas para o Futuro.

“Precisamos nos preocupar com a preservação do Meio Ambiente, devolver o título de cidade verde para a nossa Cuiabá. Recuperar nossas nascentes, arborizar a cidade é levar mais qualidade de vida para a população e estamos trabalhando diariamente para isso”, disse o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro.

A gestão Emanuel Pinheiro tem trabalhado em políticas de sustentabilidade e preservação ambiental. Prova disso é que em 2018 foi firmado pelo Ministério Público Estadual um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Prefeitura de Cuiabá e a empresa Águas Cuiabá, para que fosse investido nos próximos sete anos R$ 1,2 bilhão em abastecimento e esgotamento sanitário.

“Uma das grandes preocupações do prefeito Emanuel Pinheiro é com relação a preservação do Meio Ambiente e cumprindo sua determinação estamos colocando em prática políticas de sustentabilidade, como distribuição de mudas, blitz educativas, investimento em saneamento básico, limpeza de lotes, combate a queimadas e agora a preservação das nossas nascentes”, disse o secretário-interino de Meio Ambiente, Luis Claudio de Castro Sodré.

Serão cerca de 300 nascentes, localizadas em áreas públicas de todo o território do município de Cuiabá, rural e urbano, bem como áreas de preservação ambiental, que serão demarcadas e sinalizadas com cercamento e placa de identificação. O monitoramento e fiscalização das nascentes será realizado por fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e de Ordem Pública.

As denúncias de poluição, ocupação indevida e qualquer infração de impacto ambiental devem ser realizadas por meio do telefone (65) 3616-9614.