Programa Muxirum quer aumentar meta em 70% e alfabetizar 4,2 mil pessoas em 2020

Cerca de 2,5 milhões de acessos foram registrados em 2019 aos serviços disponibilizados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) por meio do aplicativo MT Cidadão. A quantia representa mais de 50% da demanda do aplicativo, que gerou mais de 4 milhões de acessos em todos os serviços ofertados pelo Estado.

A consulta de informações de veículo é o serviço com maior número de acessos, com mais de 680 mil registros. Em seguida, está a consulta do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) para entrega domiciliar, com mais de 500 mil acessos. Já a consulta das turmas disponíveis para agendamento de prova teórica para habilitação é o terceiro serviço mais acessado, com 230 mil registros.

Pelo aplicativo, o cidadão tem acesso a uma série de serviços do Detran-MT, tais como: consulta a informações de veículo; Consulta a informações de Condutor; Consulta ao Resultado de Recurso de Infração; Certidão Negativa de Multa; Emissão da Certidão de Condutor; Validação de Documentos; Agendamento de Exame Teórico; Consulta a Turmas de Exame Teórico; Certidão de Propriedade; Consulta a Valores e Taxas de Serviços; Extrato de Multa – DETRAN; Licenciamento Anual on-line; 2ª via do CRLV e Envio Domiciliar; Permissão Internacional para Dirigir; Processo de Segunda Via de CNH; Processo de CNH Definitiva; Emissão de Débitos de Pessoa e Emissão de Débitos de Veículos.

Segundo o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, atualmente a presença do motorista a uma unidade da autarquia só é necessária em casos de atualização de endereço, vistoria veicular, biometria e foto para CNH, por exemplo.

“Disponibilizar os serviços do Detran-MT por meio de aplicativo é uma forma de proporcionar maior comodidade e praticidade ao cidadão, de poder resolver suas demandas pelo celular”, disse.

MT Cidadão

Desenvolvido em 2015 pela Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), o aplicativo pode ser baixado pelo App Store e Google Play, estando disponível em português, inglês e espanhol.

Desde o seu lançamento, já foi baixado 36.368 vezes, sendo 27.737 nos celulares com sistema Android e 8.631 nos celulares iOS.

O MT Cidadão foi criado para aproximar o Poder Público da sociedade e facilitar o acesso da população aos serviços do governo, de forma rápida e prática.

Por meio do aplicativo, o cidadão consegue acessar diversos serviços de 13 órgãos públicos, como o Detran-MT, as Secretarias de Fazenda, Saúde, Gestão, Educação, Meio Ambiente e Segurança Pública, além do Mato Grosso Saúde, Ouvidoria, entre outros.

A previsão é que o aplicativo passe por melhorias, em sua versão 2.0, com a inclusão de novos serviços e funcionalidades. A nova versão do aplicativo já está em desenvolvimento pelos analistas da MTI. (Com informações da assessoria MTI)