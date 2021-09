Programa ‘Pensando Grande para os Pequenos’ realiza mais de 1.600 atendimentos no Estado

Em dois anos de vigência, o programa Pensando Grande para os Pequenos, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec-MT), realizou mais de 1.600 atendimentos, atingindo o objetivo de melhorar o ambiente de negócio oportunizando acesso a diversas ferramentas de gestão, crédito e capacitação.

As ações do programa são implementadas por meio do projeto Circuito Empreendedor que tem como intuito levar capacitação e estimular os pequenos negócios do Estado, com foco na capacitação de gestores, futuros empreendedores, microempreendedores individuais e empresários de pequeno.

Apesar da pandemia que levou à suspensão das atividades do programa, de março de 2020 a junho de 2021, foram efetuados seis circuitos, que beneficiaram empreendedores de 53 municípios mato-grossenses, 45% dos consórcios estaduais. Durante os eventos, mais de 300 artesãos foram cadastrados pelo programa de Artesanato Mato Grosso, da Sedec.

De acordo com o secretário Adjunto de Desenvolvimento do Ecossistema Empreendedor, Celso Banazeski, os frutos do trabalho começam a ser colhidos. “Tivemos tempos muitos difíceis, a pandemia nos obrigou a suspender as ações do programa por mais de 1 ano, e após os cuidados necessários retomamos o trabalho em 2021 e, ainda assim conseguimos levar conhecimento a quase 2 mil pessoas. Mesmo com público restrito muitas pessoas têm buscado saber mais sobre os pequenos negócios no Estado. Até o número de instituições parceiras cresceu desde o lançamento do programa, inicialmente eram 14, atualmente contamos com 20 parceiros. Temos muito que comemorar”, ressalta.

“O Circuito Empreendedor leva conhecimento e informação até os pequenos empreendedores na região onde ele vive e trabalha. Com o evento, eles têm acesso a ações de governo e das entidades parceiras que conjuntamente trabalham para fomentar a economia, diminuir a informalidade, instruí-los e orientá-los. Esse é um processo contínuo que apresentará resultados positivos a médio e longo prazo. Levamos capacitação, mas o aprendizado também depende da vontade do empreendedor, dele querer se desenvolver e buscar a informação”, descreve o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda.

Histórico

O programa de fomento Pensando Grande para os Pequenos foi lançado em 26 de setembro de 2019, no Centro de Eventos do Pantanal, durante a 11ª edição da feira do Empreendedor.

Os Circuitos já foram realizados em Juína, Porto Alegre do Norte, Água Boa, Indiavaí, Juara e Colíder.

Sequência

O próximo município a receber o evento será Alta Floresta, no Vale do Teles Pires, no dia 07 de outubro, no Centro de Eventos da cidade. No entanto, o calendário de atividades do evento se estenderá até março de 2022.