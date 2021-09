Programa Rios+Limpos retira toneladas de resíduos sólidos do Rio Cuiabá e Baías do Chacororé e Siá Mariana

O Programa Rios+Limpos recolheu toneladas de resíduos sólidos das margens e das águas do Rio Cuiabá e das Baías do Chacororé e Siá Mariana. O programa do Ministério do Meio Ambiente, que tem o Governo de Mato Grosso como parceiro, foi lançado nacionalmente em Várzea Grande na quinta-feira (16.09).

Na sexta-feira (17) a limpeza foi realizada em Siá Mariana e Chacororé, importantes Baías do Pantanal mato-grossense e grandes polos turístico da região de Barão de Melgaço. No local, foram retiradas mais de 10 toneladas de lixos em 5 horas de operação. Entre os produtos retirados estavam eletrodomésticos, resíduos de construção, lâmpadas e embalagens.

As ações de limpeza terminaram no sábado, dia 18, nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. “Articulação do Governo Federal com o Governo do Estado, prefeituras, comunidades locais, entidades parceiras e voluntários que dará mais qualidade de vida e saúde para a população e também maior proteção ao meio ambiente”, destacou o secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França.

Com o objetivo de engajar as pessoas e conscientizar sobre a importância de fazer o descarte adequado dos resíduos sólidos, o programa de agenda ambiental urbana visa fomentar ações de despoluição dos rios, lagos, lagoas e praias fluviais. O projeto incentiva o cidadão não jogar o lixo em local que possa trazer impacto ao meio ambiente, descartar de forma correta e separar o reciclável do orgânico.

A secretária de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, agradeceu ao apoio dos voluntários que ajudaram a limpar os rios nos três dias de ação no estado. “Recebemos o Governo Federal em Mato Grosso para esta importante ação. Chamo toda a população a se engajar junto conosco neste programa para tornar os rios brasileiros mais limpos. O respeito ao nosso Pantanal, nosso rio Cuiabá e todos nossos rios vai fazer a diferença para as pessoas”.

No município de Barão de Melgaço o programa envolveu 15 comunidades ribeirinhas com 700 famílias. O presidente da Associação de moradores de Barão de Melgaço, Domingos Oliveira, afirmou que a limpeza vai beneficiar pescadores, ribeirinhos e a natureza. “É uma maneira de preservar os rios e os peixes, que é uma preocupação muito grande para o ribeirinho que sobrevive destas águas. Precisa de bom senso da população e de mais ações como esta do governo”.

Estado Pioneiro

A escolha de Cuiabá e Várzea Grande para serem centros do lançamento do programa está na conexão que estas cidades têm com o rio Cuiabá e pelo fato do estado englobar o Pantanal. A época do ano foi propicia pelo fato dos rios estarem mais baixos, devido ao período de seca.

O programa também foi escolhido para ter início em uma data simbólica, na semana em que se celebra o dia mundial da limpeza, uma movimentação de mais de 180 países e mais de 50 milhões de pessoas engajadas e envolvidas na limpeza de áreas urbanas, dos rios e de cursos d’aguas.