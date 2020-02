Programa Siminina oferta 179 vagas e prioridade será atender filhas de mães solteiras

Iniciativa já é um indicação da Secretaria Municipal da Mulher que deve entrar em atividade já no próximo mês

O Programa Siminina – da Prefeitura de Cuiabá – está com as inscrições abertas para a temporada 2020 e a novidade para este ano é a prioridade na oferta de vagas destinadas às mães solteiras. “Estamos pensando em ações em prol da mulher para o mês de março e em conversa com o secretário de Assistência Social decidimos priorizar essas vagas para mães solteiras que precisam trabalhar para garantir o sustento familiar e, muitas vezes, não têm onde deixar seus filhos no contra turno da escola”, explica a primeira-dama Márcia Pinheiro.

Por RUAN CUNHA – No total, são ofertadas 179 vagas remanescentes para 13 unidades, de um total de 17 existentes atualmente. Ainda neste ano, a capital irá ganhar reforços com ampliação das ações com a instalação de mais dois ambientes para atendimentos, nos bairros Bela Vista e Capão da Gama, que irá abarcar o atendimento em mais sete bairros da região como o Cohab Nova, Cidade Alta, Verdão, Coophamil, Porto, Jardim Independência e Jardim Primavera. Essa será a terceira unidade entregue pela atual administração, sendo duas no Distrito do Sucuri e uma no bairro Santa Izabel, que foi construída e anexada com a antiga unidade do Jardim Araçá para comportar maior número de meninas.

“Serão mais 120 vagas em relação ao ano anterior e, este ano, ainda pretendemos ampliar mais ainda o número de vagas com a entrega de pelo menos mais duas unidades. As inscrições da nova unidade podem ser feitas na própria unidade e são 60 vagas no período matutino e 60 para o vespertino”, disse a coordenadora do programa, Dalma Beatriz.

Atenção Redobrada

A solicitação quanto à prioridade para o atendimento atende indicação da Secretaria Municipal da Mulher que deve entrar em atividade já no próximo mês, o qual, coincidentemente se comemora o Dia Internacional da Mulher. A Secretaria foi criada por meio da minirreforma administrativa implementada na gestão Emanuel Pinheiro e terá o nome do titular divulgado ainda na primeira quinzena do mês de março.

Ações:

A Prefeitura de Cuiabá promove o maior conjunto de ações da história dos 25 anos do programa com uma nova roupagem e repleto de conteúdos educativos como reforço escolar, inglês, judô, fanfarra, entre outros. Além das atividades, o Siminina oferece o acompanhamento psicológico, oftalmológico e odontológico.

Inscrições:

(NOVA) Unidade Capão Gama – 120 vagas

Endereço: Rua H, esquina com Rua G

Telefone: (65) 9.9982-5504

(NOVA) Unidade Bela Vista – 01 vagas

Associação de Moradores

Endereço: Av. Oatomos Canavarros S/nº

Telefone: (65) 9.9982-5504

Unidade Santa Izabel – 03 vagas

Centro Comunitário Renascer

Endereço: Rua Princesa Isabel, s/n°, Bairro Renascer

Telefone: 9 9325-5141

Unidade 1ª de Março – 05 vagas

Igreja Católica São José

Endereço: Av. Soares De Andrade, s/n°, Bairro 1º de Março

Telefone: 9 9327- 4237

Unidade Alto do Boa Vista – 04 vagas

Comunidade Nossa Senhora da Penha

Endereço: Rua Lisboa, nº 11, Bairro Altos Da Boa Vista

Telefone: 9 9338-0899

Unidade Dr. Fábio – 08 vagas

Cras Doutor Fábio

Endereço: Rua Várzea Grande, n° 437, Bairro Dr. Fábio I

Telefone: 9 9323-7073

Unidade Getúlio Vargas – 04 vagas

Cras Getúlio Vargas

Endereço: Rua S, s/n° – Esquina com a Av. Principal, Bairro Getúlio Vargas

Telefone: 9337-9762

Unidade Jardim Fortaleza– 01 vagas

Endereço: Rua F6, Quadra 14, Lote 28, Bairro Jardim Fortaleza

Telefone: 9 9337-7487

Unidade Jardim Fortaleza– 14 vagas

Associação de Moradores do Jardim Leblon

Endereço: Rua Principal, s/n°, Bairro Jardim Leblon

Telefone: 9 9325-0445

Unidade Jardim Vitória – 01 vaga

Associação das Mulheres do Jardim Vitória

Endereço: Rua Cinco, n° 122, Quadra 09, Bairro Jardim Vitória

Telefone: 9 9337-9903

Unidade Pedra 90 – 01 vaga

Cras Pedra 90

Endereço: Av. Principal, s/n°, Bairro Pedra 90

Telefone: 9 9337-6358

Unidade Renascer – 04 vagas

Centro Comunitário Renascer

Endereço: Rua Princesa Isabel, s/n°, Bairro Renascer

Telefone: 9 9325-5141

Unidade Sucuri – 04 vagas

Centro Comunitário Sucuri

Endereço: Estrada Velha da Guia, Km 10, distrito do Sucuri

Telefone: 9 9980-2253

Unidade Tijucal – 03 vagas

Cras Tijucal

Endereço: Av. Espigão, s/n°, Bairro Tijucal

Telefone: 9 9337-9887

Unidade Três Barras – 06 vagas

Endereço: Rua: Treze, s/n, Bairro Três Barras

Telefone: 9 9337-7679