Programa social da Polícia Civil leva orientações a estudantes de Jauru

Mais de 610 estudantes de duas unidades de ensino do município de Jauru (425 km a Oeste de Cuiabá) participaram das atividades preventivas promovidas pela Polícia Judiciária Civil, realizadas no domingo e nesta segunda-feira (25.11).

O trabalho social envolve ciclo de palestras desenvolvido pela Delegacia Regional de Pontes e Lacerda e parceiros, responsáveis pelo programa “De Cara Limpa Contra as Drogas” na região.

Os temas abordados foram: Drogas – um conto verdadeiro; Valoração do poder de escolha; e Faça a escolha certa. Além de temas como: consumo de bebida alcoólica e menores de idade conduzindo veículo automotor.

Durante as apresentações, um dos assuntos trabalhados, em especial, foi o uso de narguilé(droga lícita mais usada no momento pelos jovens). Segundo o Instituto Nacional do Câncer, uma sessão de narguilé equivale a fumar 100 cigarros.

As palestras contam com apoio de materiais didáticos como gibis, banners e equipamento de áudio e vídeo. Além de diferentes dinâmicas, tipo indução ao erro empregando bexigas ao qual leva o aluno ao cometimento de erros, com intuito de demonstrar ao aluno que o tema drogas deve-se tomar cuidado.

O público-alvo são estudantes do ensino fundamental e médio (alunos do 6°, ao 9° ano) da Escola Municipal Lurdes Maria de Lima,com a participação de 64 adolescentes.

Já na Escola Estadual João Evaristo Curvo, cerca de 550 alunos do 6º ao 9° ano do ensino fundamental, e do 1° ao 3° ano do ensino médio participaram das atividades orientativas.

O programa “De Cara Limpa Contra as Drogas” na região Oeste de Mato Grosso é desenvolvido pelos policiais civis Farias e Ivo, com apoio da delegada Lizzia Kelly Ferraro Noya.