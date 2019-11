Programa “Um Por Todos e Todos Por Um” encerra o ciclo de atividades de 2019

A Prefeitura de Cuiabá convocou mais 310 aprovados no processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde – SMS – para apresentar documentos e iniciar suas funções. A lista com os nomes dos convocados consta no edital nº 03/2019, publicada nesta quarta-feira (27) no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE) nº 1784, páginas 78 a 83.

Obedecendo ao regimento do certame, os que constarem na lista terão 15 dias para comparecer ao setor de Recursos Humanos – RH – da Secretaria de Saúde munidos dos documentos conforme exigido no edital para a admissão/contratação. Ou seja, a partir desta quarta-feira até 11/12, das 8h às 11h30 e das 14h às 18h.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho é necessário que os aprovados constantes na lista se atentem ao prazo, pois não haverá 2ª chamada. “Importante ficar atento, pois o candidato aprovado que não comparecer dentro do prazo será eliminado do certame, e o candidato aprovado na sequência será chamado”, enfatizou.

Com a convocação, aliada aos demais 200 profissionais convocados e capacitados neste mês de novembro que já estão em seus postos de trabalho, a SMS computa 500 pessoas admitidas do total das 1.764 vagas tidas como imediatas.

Segundo Pôssas, os chamamentos estão acontecendo por etapas. O objetivo, segundo ele, é capacitar os aprovados para os campos de trabalho – evitando, sobretudo, quebra no fluxo de atendimento das unidades de saúde.

“Estamos lançando um edital de convocação por mês até completarmos todas as vagas imediatas. Após a contratação de cada bloco de aprovados, serão realizados seminários de integração para estes profissionais com palestras sobre o Sistema Único de Saúde, Redes de Atenção à Saúde, o SUS em Cuiabá e Informação em Saúde”, completou o secretário.

O certame terá vigência de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período para atender excepcional interesse público, certificado pela autoridade competente. A Secretaria Municipal de Saúde fica localizada na Rua General Anibal da Mata, nº 139, Duque de Caxias I.