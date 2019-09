Programação da semana inclui shows de humor, teatro, curso e exposições

Shows de humor, um contando o cotidiano de um casal e outro abordando as lendas e mitos do Pantanal, são os destaques de lazer e entretenimento da agenda cultural desta semana. Para quem busca um pouco de conhecimento, a opção é um minicurso sobre cordel e mitologia.

Amaury Tangará traz o espetáculo ‘Cafundó – onde o vento faz a curva’, na sexta-feira (20.09), em que apresenta com humor um pouco das lendas e tradições pantaneiras. No domingo (22.09), Eduardo Butakka e Thyago Mourão encenam ‘Loucos de Amor’, uma comédia sobre um casal em crise e que está à beira de um ataque de nervos. Os espetáculos integram a programação do Cine Teatro Cuiabá.

Na Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, a opção é o minicurso sobre cordel e mitologia, que será ministrado dias 24 a 26 de setembro, pela escritora Clarissa Loureiro. No Museu Casa Dom Aquino acontece a 13ª Primavera de Museus de 23 a 25 de setembro.

A agenda cultural inclui opções de visitas mediadas no Museu de Arte Sacra e na Residência dos Governadores, além de exposição em cartaz na Galeria de Arte Lava Pés. Todos os eventos são realizados ou apoiados pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

Confira a programação:

Cafundó – onde o vento faz a curva (Cine Teatro Cuiabá)

Os mitos, as lendas e as tradições do Pantanal brasileiro são o principal ingrediente do espetáculo ‘Cafundó – onde o vento faz a curva’, um divertido espetáculo solo no qual o contador de causos Amauri Tangará passa em revista o fantástico imaginário cultural do interior do Brasil. O evento é realizado em apoio ao I Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra do MST. Ficha técnica – Elenco, Autor e Direção: Amaury Tangará; Diretora de Produção, Técnica de Iluminação e Sonoplastia: Tati Mendes.

Quando: 20/09

Horário: 19h30

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) e R$ 15 + 1 litro de leite (meia solidária).

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Eduardo Butakka e Thyago Mourão apresentam: Loucos de Amor (Cine Teatro Cuiabá)

Escrita, dirigida e encenada por Eduardo Butakka e Thyago Mourão, a comédia mistura teatro e cinema para contar a rotina de um casal à beira de um ataque de nervos. A peça é inspirada no curta de humor ‘Quem é Vanessa?’, que venceu o prêmio Golden Fox em Calcutá, na Índia, como melhor filme para web e novas mídias. A comédia fala sobre as neuroses da vida a dois e sobre as dificuldades de um relacionamento monogâmico. A trama se passa durante um único dia da vida do casal, um fatídico dia em que eles discutem a relação e se preparam para uma possível separação. Classificação 14 anos.

Serviço:

Quando: 22/09

Horário: 20h

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingressos: Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 20 + 1 litro de leite (meia solidária)

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

16º Festival Estudantil de Trânsito de Mato Grosso (Cine Teatro Cuiabá)

A 16ª edição do Festival Estudantil de Trânsito de Mato Grosso (Fetran) tem como objetivo sensibilizar a população sobre seus direitos e deveres no trânsito, formando cidadãos comprometidos com a segurança e o bom convívio social. Para isso, utiliza-se das artes cênicas e fomenta a produção cultural e artística no ambiente escolar, além de contribuir na construção de um trânsito seguro.

Os espetáculos são dirigidos e encenados por estudantes de escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio, educação especial e profissionalizante. O Fetran é organizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) há 16 anos em Mato Grosso. A edição de 2019 já envolveu mil estudantes em 121 espetáculos. A final, no Cine Teatro Cuiabá, conta com apresentação de 22 espetáculos classificados nas seis etapas regionais. Os estudantes concorrem nas categorias: infantil, infanto-juvenil, juvenil e especial. Classificação livre.

Serviço:

Quando: 23 a 27/09

Horário: 8h

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Minicurso sobre mitologia e cordel (Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça)

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça promove uma atividade com a escritora Clarissa Loureiro nos dias 24 a 26 de setembro. A autora conduzirá um minicurso para professores, estudantes e/ou público geral interessado em mitologia e cordel nordestino. Ao todo, são 60 vagas gratuitas, e as inscrições podem ser feitas na Biblioteca.

Clarissa Loureiro é autora do livro ‘Laurus’ e irá apresentar a obra durante a atividade, dialogando com os participantes sobre o processo de escrita e compartilhando experiências. Ela também irá apresentar um pouco da história dela com a literatura. O minicurso integra a programação da oficina ‘Encenando a Poesia’, que está sendo realizada desde o mês de julho na Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça. Ela é conduzida pelo escritor Luiz Renato de Souza Pinto, com a proposta de oferecer aos participantes ferramentas de criação, interpretação, leitura, audição e encenação de poemas.

Serviço:

Quando: 24 a 26/09

Horário: 14h às 17h

Ingresso: Gratuito, mas é necessário fazer inscrição na Biblioteca

Onde: Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça – Rua Antônio Maria, nº 251, Praça da República, Centro de Cuiabá

Mais informações (65) 3613-9240/9230

13ª Primavera dos Museus (Museu Casa Dom Aquino)

Com exposições, visitas guiadas, oficina de Catalogação e higienização de acervo arqueológico, o Museu Casa Dom Aquino realiza a 13ª Primavera dos Museus.

O evento acontece de 23 a 25 de setembro e conta com: Exposição Amigos da Cerâmica – Patrimônio Cultural Imaterial; Exposição das Máscaras Sagradas Waura; Visita guiada na exposição museológica; Visita guiada Conhecendo a Reserva técnica; e Oficina de Catalogação e higienização de acervo arqueológico.

Mais detalhes da programação podem ser conferidos no link para inscrição: AQUI

Exposição Sen[S]Ação (Galeria de Artes Lava Pés)

Com obras de Vitória Basaia, Gonçalo Arruda, Junne Fontenelle, Marcelo Velasco e Miguel Penha, a exposição coletiva Sen[s]ação está em cartaz na Galeria Lava Pés, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 18h, com entrada franca e livre para todas as idades. A mostra fica aberta ao público até 15 de outubro.

A curadoria da mostra é de Marcelo Velasco, e reúne pinturas, esculturas e instalações. Nela, os cinco artistas exibem seus trabalhos mais recentes, organizados num projeto de expografia que promete mexer com as sensações do público.

Quando: De segunda-feira a sexta-feira, em cartaz até dia 15 de outubro

Horário: das 8h às 18h

Onde: A Galeria de Artes Lava Pés está localizada no piso térreo da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), na Avenida José Monteiro de Figueiredo (Lava Pés) nº 510, bairro Duque de Caxias, em Cuiabá

Ingresso: Gratuito

Informações: (65) 3613-0232

Museu de Arte Sacra

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso funciona de quarta a domingo, das 9h às 17h, e oferece ao público uma exposição permanente composta por peças do período setecentista, remanescentes da antiga Catedral do Bom Jesus de Cuiabá, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, Nossa Senhora dos Passos, acervo pessoal do bispo Dom Francisco de Aquino Corrêa e peças adquiridas por doações particulares. Destaque para os famosos retábulos da antiga Catedral demolida em 1968 e a nova ala de instrumentos musicais da Igreja do Bom Jesus de Cuiabá do período colonial.

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso é considerado um dos mais importantes monumentos de estilo eclético que exibe combinações de elementos da arquitetura clássica, medieval, renascentista, barroca e neoclássica. Foi fundado em 10 de março de 1980.

Serviço

Quando: Aberto à visitação de quarta a domingo

Horário: 9h às 17h

Onde: Praça do Seminário, na Rua Clóvis Hugney, 239, bairro Dom Aquino. O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso está localizado no prédio do Seminário Nossa Senhora da Conceição que fica ao lado da Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho

Ingresso: quarta a sábado: R$10 ou meia entrada R$ 5. Domingo: entrada gratuita

Mais informações: (65) 3646-9101

Residência dos Governadores

Primeira edificação de status oficial, a Residência dos Governadores foi inaugurada na década de 1940. Além de servir como morada a 14 governadores, serviu de hospedagem para o ex-presidente Getúlio Vargas, em 1941, quando ele fez sua primeira visita a Mato Grosso.



A Residência dos Governadores está aberta para visitação com uma mostra permanente e didática, composta por itens do antigo mobiliário, como objetos, pratarias e louças.

Serviço

A Residência dos Governadores é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Está localizada na rua Barão de Melgaço, nº 3565, Centro de Cuiabá. A entrada é gratuita. Aberto à visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às18h. Telefone: (65) 3613-0232. Email: equipamentos@secel.mt.gov.br