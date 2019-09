Programação inclui novo nome da MPB, shows com artistas regionais e evento para famílias

Para quem gosta de incluir novos artistas na agenda de lazer e cultura, uma dica da semana é prestigiar o show de Rubel, músico indicado ao Grammy Latino e que caiu nas graças do público, marcando quase 40 milhões de visualizações no vídeo da música “Quando bate aquela saudade”. Ele será uma das atrações do Cine Teatro Cuiabá e se apresenta nesta sexta-feira (13.09).

Caio Mattoso é considerado um dos talentos da terra e marca presença na programação do Cine Teatro Cuiabá com o show “Experimenta Assim”, no dia 19. A apresentação trará um resumo do trabalho do compositor mato-grossense ao longo de 18 anos.

Para quem prefere musicais, a opção é “Saltimbancos”, produzido pela companhia cuiabana de teatro musical On Broadway. O espetáculo será neste fim de semana (14 e 15.09), também no Cine Teatro Cuiabá. O equipamento cultural oferece ainda programação com shows de humor, cinema e teatro.

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça recebe o evento Amora Cultura & Curadoria, que tem o objetivo de proporcionar encontros entre famílias, apresentar nichos de mercado e valorizar a produção local e criativa. Além dos debates e palestras, a programação inclui música, dança, teatro, fotografia e oficinas para pais, mães e crianças. Será um dia inteiro de atividades, no sábado (14.09).

Além dos eventos, o público ainda poderá conferir exposições na Galeria Lava Pés, Museu de Arte Sacra e Residência dos Governadores, equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

Confira a programação

Cine Teatro Cuiabá

Rubel – turnê de Casas e Pearl – Voz e Violão

Indicado ao Grammy Latino na categoria melhor disco de rock ou música latina em português pelo disco ‘Casas (Dorileo/Natura Musical)’, em 2018, Rubel traz a Cuiabá o show da turnê ‘Casas e Pearl – Voz e Violão’. A apresentação contempla o repertório dos dois álbuns.

‘Pearl’, o disco de estreia, foi disponibilizado na internet em 2013. Suas sete faixas embebidas em MPB setentista e folk foram gravadas num estúdio caseiro em Austin, Texas (EUA). Lançado no começo de 2018, ‘Casas’ trouxe um artista ainda muito conectado com a música popular brasileira (e até flertando com o samba), mas sem medo de incursões pelo universo do hip hop e do R&B moderno.

Serviço:

Quando: Sexta (13.09)

Horários: 20h

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingressos: R$ 80 (inteira) R$ 40 (meia entrada) e R$ 40 + 1kg de alimento (meia solidária)

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Saltimbancos – O Musical

Produzido pela companhia cuiabana de teatro musical On Broadway, ‘Saltimbancos – O Musical’ conta a história de quatro bichos que, sentindo-se explorados por seus donos, resolvem fugir para a cidade e tentar a sorte como músicos.

Inspirada no conto ‘Os Músicos de Bremen’, dos irmãos Grimm, ‘Saltimbancos – O Musical’ é uma fábula infantil traduzida e adaptada para o português por Chico Buarque de Hollanda, no final de 1976. O espetáculo ganha, para esta montagem, a revisão do dramaturgo cuiabano Airton Lacerda, adaptando a fábula especialmente para encenação na sala Anderson Flores.

Serviço:

Quando: Sábado (14.09) e Domingo (15.09)

Horários: Sábado – 17h e 19h; Domingo – 16h e 18h

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingressos: R$ 60 (inteira) R$ 30 (meia entrada). Locais de venda: Bilheteria do Cine Teatro Cuiabá, Espeço Roda – Arte e Expressão (Rua Sírio Libanesa, 48, Bairro Popular) e www.ingressosmt.com.br

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Nico e Lau – Balaio de Gato

Balaio de Gato é uma edição de momentos hilariantes dos espetáculos da trajetória dessa dupla. Causos remasterizados, cenas revisitadas e performances musicais permeiam esse roteiro especial. Um verdadeiro Balaio de Gato para fazer você sair dessa zona… de conforto e ir ao teatro rir até fofá! É uma confusão atrás da outra.

Serviço:

Quando: Sábado (14.09)

Horário: 19h

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingressos: 2 kg de alimentos

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Concurso Miss Teen Mato Grosso

O Miss Teen Mato Grosso é o concurso estadual de beleza adolescente que elege a representante para o tradicional concurso de Miss Teen Brasil. São 20 garotas de diferentes regiões do Estado, concorrendo pelo título. Classificação livre.

Quando: 16/09

Horário: 19h30

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: 1 brinquedo. A troca pelo ingresso será feita na loja Flamboyan, da Getúlio Vargas, em frente ao Cine Teatro Cuiabá.

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Filme: Uma longa viagem (Lúcia Murat, Brasil, 2011, 95’)

A história de três irmãos, com a linha dramática dada pela história do caçula, que vai para Londres em 1969, enviado pela família para não entrar na luta armada contra a ditadura no Brasil, seguindo os passos da irmã. Durante os nove anos em que viaja pelo mundo, ele escreve cartas. Contrapondo-se à entrevista e às cartas, os comentários em off da irmã, presa política que virou cineasta e viaja pelo mundo, num processo inverso ao do irmão que, de viajante livre, foi obrigado a enfrentar diversos problemas. Com Caio Blat. Classificação: 16 anos.

A exibição do filme integra o projeto ‘Encontros com Cinema’, lançado em 2017 para difundir produções cinematográficas que estão fora do circuito comercial dos cinemas brasileiros.

Quando: 17/09

Horário: 19h30

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia). Estudantes da rede pública não pagam ingresso.

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Filme: Mogli – o menino lobo

Mogli é um garoto que cresceu na selva sem os pais e sem o convívio com outros humanos, cuidado por uma família de lobos. Mogli embarca em uma viagem de autodescoberta quando é forçado a abandonar o único lar que conhece. Classificação livre.

A exibição do filme integra o projeto A Escola Vai ao Cine Teatro, voltado a estudantes e professores de instituições de ensino de Cuiabá e região. Temas relevantes para público escolar: infância, vínculos afetivos, convívio social, superação de adversidades.

Quando: 17/09

Horário: 9h e 15h

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: Para as escolas da rede pública de ensino, as sessões são gratuitas, basta realizar o agendamento escolar. O público geral paga R$ 4.

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Caio Mattoso apresenta: experimenta assim

Experimenta Assim é um resumo do trabalho do compositor mato-grossense Caio Mattoso, que, ao lado de Igor Carvalho, subirá no palco para apresentar as melhores canções criadas ao longo de 18 anos.

Lançado em 2018, o álbum foi gravado com Sidnei Duarte (guitarras), Alex Teixeira (percussão e bateria), Igor Mariano (teclados), Igor Carvalho (contrabaixo) e Hélio Flanders (trompete). Ao todo, são oito canções: Bicho dos Pés, Você Não Muda , Machado de Assis, Jorge da Silva, Somos Patrão , Meus Vizinhos, Siminino e A Vida é Boa.

Ficha técnica – Voz e violão: Caio Mattoso. Baixo: Igor Carvalho. Produção: Julianne de Quadros.

Serviço:

Quando: 19/09

Horário: 19h30

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia)

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Cafundó – onde o vento faz a curva

Os mitos, as lendas e as tradições do Pantanal brasileiro são o principal ingrediente do espetáculo ‘Cafundó – onde o vento faz a curva’, um divertido espetáculo solo no qual o contador de causos Amauri Tangará passa em revista o fantástico imaginário cultural do interior do Brasil. O evento é realizado em apoio ao I Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra do MST.

Ficha técnica – Elenco, Autor e Direção: Amaury Tangará; Diretora de Produção,

Técnica de Iluminação e Sonoplastia: Tati Mendes.

Serviço:

Quando: 20/09

Horário: 19h30

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) e R$ 15 + 1 litro de leite (meia solidária).

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça / Palácio da Instrução

Amora – Encontro para famílias com cultura, curadoria de produtos e serviços

A Amora Cultura & Curadoria é um evento que proporciona encontros entre famílias, sendo um importante nicho de mercado que valoriza a produção local e criativa. Na programação há música, dança, teatro, fotografia, oficinas para pais, mães e crianças.

Confira a programação completa

10:00 Roda de Conversa: Meu Filho Não Come, com Priscila Sarkis – Nutricionista

10:00 Roda de Conversa: O Bioalinhamento para a Saúde Humana, com Flávia Rodrigues – Fisioterapeuta

10:30 Oficina Infantil: Scratch para Crianças entre 5 a 7 anos, com a Happy Code

10:30 Encontro Infantil: Crianças e o Universo Digital, com MTFK e Convidados

11:00 Encontro de Mães Blogger: “Mães e o Universo Digital”

11:00 Roda de Conversa: Correção da Diástase Após a Gestação, com Kenia Otone – Educadora Física

11:00 Roda de Conversa: Birras e Maus Comportamentos, Qual a Solução? Com Sanda Surariu – Especialista em Desenvolvimento Infantil e Disciplina Positiva

11:30 Oficina Infantil: Games 2D para Crianças a partir de 7 anos, com a Happy Code

13:00 Roda de Conversa: Combinações e Personalidade na Moda, com Karolyne Ferreira – Designer de Moda

13:00 Oficina Baby: Musicalização para Bebês, com Esperque Soluções Musicais

13:30 Oficina Infantil: Youtuber para Crianças a partir de 7 anos, com a Happy Code

14:00 Roda de Conversa: O que é Homescholling? Com Daniela Gimenez e Paula Naves – Mães que apoiam a educação

14:00 Roda de Conversa: A importância do Exercício Físico no Pós Parto, com Fabi Moraes – Educadora Física

14:30 Oficina Infantil: Scratch para Crianças entre 5 a 7 anos, com a Happy Code

15:00 Roda de Conversa: Sol e Lua – um olha para nossa relação com pai e mãe, com Ana Claudia Barros – Astróloga

15:00 Roda de Conversa: Dores e Delícias do Tornar-se Mãe, com Deise Vilani Neumann – Psicóloga

15:30 Oficina para Mães e Pais: Cuidados Naturais com a Pele do Bebê, com Keila Laís

15:30 Oficina Infantil: Games 2D para Crianças a partir de 7 anos, com a Happy Code

16:00 Roda de Conversa: Biodinâmica do Parto, com Josemara Gomes -Fisioterapeuta

16:00 Roda de Conversa: A Educação Montessoriana no Lar, com Paula Naves – Ninho Educação Infantil Montessori

16:30 Oficina Infantil: Slime, com a Realmat

16:30 Oficina Infantil: Youtuber para Crianças a partir de 7 anos, com a Happy Code

17:00 Roda de Conversa: A importância da Percepção Familiar no Sobrepeso e Obesidade Infantil, com Mirella Riechelmann – Nutricionista Pediátrica

17:00 Roda de Conversa: A importância da Rede de Apoio Materna, com o Grupo de Apoio Super Mães

17:00 Apresentação Cultural: Operação Sorria (Intervenção – Circo)

17:30 Oficina Infantil: Scratch para Crianças entre 5 a 7 anos, com a Happy Code

17:30 Apresentação Cultural: Operação Sorria (Intervenção – Circo)

18:00 Roda de Conversa: Enxoval Emocional e o Maternar, com Fabiane Espíndola – Psicóloga

18:00 Roda de Conversa: Em Buscas do Parto Humanizado, com Alcateia de Doulas

18:00 Apresentação Cultural: Badalar da Meia Noite – Sapateado, com o Espaço Roda Arte e Expressão (Dança)

18:30 Oficina Infantil: Slime, com a Realmat

18:30 Oficina Infantil: Games 2D para Crianças a partir de 7 anos, com a Happy Code

18:30 Apresentação Cultural: Festa do Pijama – Jazz, com Espaço Roda Arte e Expressão (Dança)

19:00 Apresentação Cultural: Operação Sorria (Intervenção – Circo)

19:00 Roda de Conversa: Alergia Alimentar & Inclusão, com Leda Alves e Cris Caldeira – Mães de alérgicos e orientadoras de grupos

Serviço:

Quando: 14/09

Horário: 10h às 20h

Onde: Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça (Palácio da Instrução) – rua Antônio Maria, nº 251, Praça da República, Centro de Cuiabá.

Ingresso: Gratuito. Mas as inscrições precisam ser feitas previamente pelo link: https://www.sympla.com.br/eventos/cuiaba-mt?s=amora

Mais informações: (65) 3613.9240 / https://linktr.ee/ninhoinfantil https://www.instagram.com/amoraencontro/

Roda de conversa – O homem e o seu papel na sociedade

Debate sobre o papel do homem na sociedade, o seu lugar de importância no desenvolvimento social e na construção de uma sociedade melhor. Cada participante poderá compartilhar como tem sido tua contribuição, e juntos irão dialogar sobre como os homens poderiam ser mais ativos em prol desse objetivo.

O evento é realizado pela Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça em parceria com o Clichês na Rua, um movimento social que atua para empoderar pessoas e contribuir para a construção de uma sociedade mais civilizada.

Serviço:

Quando: 19/09

Horário: 19h30 às 21h30

Onde: Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça (Palácio da Instrução) – rua Antônio Maria, nº 251, Praça da República, Centro de Cuiabá.

Ingresso: Gratuito. Mas as inscrições precisam ser feitas previamente

Mais informações: (65) 3613.9240 / https://www.instagram.com/clichesnarua/

Galeria de Artes Lava Pés – Exposição Sen[S]Ação

Com obras de Vitória Basaia, Gonçalo Arruda, Junne Fontenelle, Marcelo Velasco e Miguel Penha, a exposição coletiva Sen[s]ação está em cartaz na Galeria Lava Pés, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 18h, com entrada franca e livre para todas as idades. A mostra fica aberta ao público até 15 de outubro.

A curadoria da mostra é de Marcelo Velasco, e reúne pinturas, esculturas e instalações. Nela, os cinco artistas exibem seus trabalhos mais recentes, organizados num projeto de expografia que promete mexer com as sensações do público.

Serviço:

Quando: De segunda-feira a sexta-feira, em cartaz até dia 15 de outubro

Horário: das 8h às 18h

Onde: A Galeria de Artes Lava Pés está localizada no piso térreo da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), na Avenida José Monteiro de Figueiredo (Lava Pés) nº 510, bairro Duque de Caxias, em Cuiabá.

Ingresso: Gratuito

Informações: (65) 3613-0232

Museu de Arte Sacra

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso funciona de quarta a domingo, das 9h às 17h, e oferece ao público uma exposição permanente composta por peças do período setecentista, remanescentes da antiga Catedral do Bom Jesus de Cuiabá, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, Nossa Senhora dos Passos, acervo pessoal do bispo Dom Francisco de Aquino Corrêa e peças adquiridas por doações particulares. Destaque para os famosos retábulos da antiga Catedral demolida em 1968 e a nova ala de instrumentos musicais da Igreja do Bom Jesus de Cuiabá do período colonial.

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso é considerado um dos mais importantes monumentos de estilo eclético que exibe combinações de elementos da arquitetura clássica, medieval, renascentista, barroca e neoclássica. Foi fundado em 10 de março de 1980.

Serviço

Quando: Aberto à visitação de quarta a domingo.

Horário: 9h às 17h.

Onde: Praça do Seminário, na Rua Clóvis Hugney, 239, bairro Dom Aquino. O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso está localizado no prédio do Seminário Nossa Senhora da Conceição que fica ao lado da Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho.

Ingresso: quarta a sábado: R$10 ou meia entrada R$ 5. Domingo: entrada gratuita

Mais informações: (65) 3646-9101

Residência dos Governadores

Primeira edificação de status oficial, a Residência dos Governadores foi inaugurada na década de 1940. Além de servir como morada a 14 governadores, serviu de hospedagem para o ex-presidente Getúlio Vargas, em 1941, quando ele fez sua primeira visita a Mato Grosso.

A Residência dos Governadores está aberta para visitação com uma mostra permanente e didática, composta por itens do antigo mobiliário, como objetos, pratarias e louças.

Serviço

A Residência dos Governadores é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Está localizada na rua Barão de Melgaço, nº 3565, Centro de Cuiabá. A entrada é gratuita. Aberto à visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às18h. Telefone: (65) 3613-0232. Email: equipamentos@secel.mt.gov.br