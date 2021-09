Projeto Campo Futuro realiza painéis em cinco estados

Em menos de 2 anos, a produção leiteira saltou de 35 litros/dia com 14 animais para 70 litros/dia com nove animais.

Recebendo a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) em Bovinocultura de Leite do Senar/MS há um ano e 10 meses, a produtora rural Ana Lucia Castaldeli conseguiu ampliar de 35 litros/dia, com 14 animais, para 70 litros/dia com apenas nove animais. Essa e outras conquistas na propriedade, localizada em Itaquiraí, são case de sucesso no #TransformandoVidas desta semana.

“Antes do Senar, dávamos até mesmo sal branco para as vacas. A vaca não entrava no cio ou, se emprenhava não prosseguia. O técnico do Senar ajudou no manejo do capim e do gado. A gente sabia o que os nossos pais sabiam fazer somente, mas as coisas mudaram. O técnico nos orienta e nos ajuda muito”, afirma.

Antes da Assistência Técnica e Gerencial, haviam na propriedade 14 vacas, que produziam de 30 a 35 litros de leite por dia. A partir das recomendações, a produtora optou por reduzir o rebanho para 9 cabeças, porem produzindo 70 litros de leite por dia.

“Antes não caminhava. Era o mesmo serviço, mas sem resultados, sem lucro, sem ganho algum. Com orientação, descobrimos que ‘menos é mais’. A gente tinha desanimado, pensou em trabalhar na cidade”, lembra.

“É uma transformação. A pessoa tem que acreditar nas oportunidades, nas orientações, se abrir para o novo e crescer sempre”, finaliza.

Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Leandro Abreu