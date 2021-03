Projeto dá nome de Silvio Fávero a Fórum de Lucas do Rio Verde

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

O deputado estadual Wilson Santos (PSDB) é o autor do projeto de lei (PL 176/2021) que dá o nome de “Deputado Silvio Fávero” ao prédio do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá). O projeto de lei foi lido na sessão ordinária do dia 17 de março e será submetido às comissões antes de ser remetido ao plenário para votação.

Trata-se de uma homenagem ao parlamentar que foi vítima da nova variante do coronavírus (Covid-19) e faleceu no dia 13 deste mês por infecção generalizada. Ex-vice-prefeito de Lucas do Rio Verde, Silvio Fávero exercia o primeiro mandato de deputado estadual por Mato Grosso, antes de vir a óbito.

Histórico de atuação – Fávero foi um dos fundadores do Centro Lions de Visão, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e do Lar do Idoso. Ajudou na implantação do Fórum da Comarca de Lucas, na instalação da OAB, ocupando o cargo de vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente.

Em 2016, foi eleito vice-prefeito da cidade de Lucas, com forte atuação a favor do desenvolvimento municipal, sendo projetado e estimulado popularmente ao cargo de deputado estadual.

Eleito para o primeiro mandato parlamentar em 2018, Fávero foi destaque na Assembleia Legislativa de Mato Grosso pela alta produtividade, autor de centenas de projetos e mais de 20 leis aplicadas em benefício da sociedade.

Pela forte atuação a favor da Segurança Pública de Mato Grosso, Silvio Fávero foi condecorado com diversas medalhas e homenagens. Dentre elas, a distinta honraria “Homens do Mato”, designada pela Polícia Militar de Mato Grosso, além de uma placa de agradecimento dos sindicatos dos delegados, investigadores, escrivães e agentes penitenciários pela significativa atuação do parlamentar na reforma da previdência.

Também foi agraciado com a ilustre medalha “Mérito Operações Especiais”, pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), homenageado pelo Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e pela Associação de Oficiais da Reserva em Mato Grosso (AORE), com a medalha de 20 anos de serviços prestados pela associação.

Silvio Fávero estava como membro titular das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; Segurança Pública e Comunitária; Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais; Revisão Territorial dos Municípios, além de presidir a Comissão Especial para Revisão Geral do Texto do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).