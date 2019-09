Projeto de capacitação reforça a importância da prevenção do suicídio nas escolas

Especialistas em mobilidade urbana de Cuiabá e de outras cidades do Brasil se reuniram na segunda-feira (23) para debater soluções para o setor, no 1ºWorkshop da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob). O encontro faz parte de uma série de ações realizadas pela Pasta em alusão à Semana Nacional do Trânsito, comemorada em todo o país.

De acordo com o titular da Semob, Antenor Figueiredo, um dos temas centrais do evento foi o papel do pedestre e dos veículos no tráfego. “Nos últimos anos houve uma inversão, privilegiando o carro e não o pedestre. Então, seguindo uma tendência mundial e uma proposta de humanização, temos buscado formas para reverter isso”, explicou.

A proposta inclui a melhoria do transporte coletivo, que, em Cuiabá, será contemplada pela licitação para contratação de empresas do setor, a ser lançada em outubro. “Se não oferecermos condições para as pessoas migrarem para os ônibus, não tem como almejar essa mudança, por isso trabalhamos em cada detalhe do processo licitatório”, avaliou.

Neste contexto, a educação para o trânsito é apontada como solução efetiva aos problemas enfrentados pelas cidades. Isso porque, é partir da conscientização que se dá a mudança cultural. Foi o que explicou o gestor de trânsito e transporte e especialista em educação para o trânsito de São Paulo, Cássio Souza, durante sua palestra.

Ele defende a inclusão da educação para o trânsito como matéria fixa e obrigatória nas grades curriculares do ensino público. “Infelizmente, o tema só é abordado em eventos como esse, então precisaríamos de algo mais efetivo, falando sobre o assunto continuamente nas escolas desde o ensino básico”, diz.

O especialista em direito e gestão de trânsito do Rio de Janeiro, Gabriel França, por sua vez, chamou a atenção dos participantes para os números no trânsito. Segundo ele, uma das ações mais efetivas na redução destas estatísticas é a realização de blitzes da Lei Seca, que já se tornaram referência em vários municípios do país.

“No Rio de Janeiro, as operações são executadas há nove anos e os números de vítimas caíram para menos da metade. Lá, é uma política diária, independente de final de semana ou feriado. Foi assim que o carioca aprendeu que não dá para beber e dirigir, porque tem a fiscalização. A educação e a fiscalização são complementares”.

Só em Cuiabá, são autuados cerca de 30 motoristas alcoolizados por final de semana. Diante do alto índice, a Semob têm intensificado as blitzes educativas e retomado a campanha para adoção do motorista da rodada. Durante esta semana, agentes estiveram em locais estratégicos, como a Praça Popular.

Ao longo do evento a engenharia de trânsito também foi debatida na palestra Controle e Qualidade do Pavimento e Produtos de Demarcação Viária. Assim, a apresentação feita pela empresa Indutil tratou sobre a demarcação de sinalização viária, a qualidade da tinta utilizada na Capital e o método de implantação.

Na opinião da coordenadora de engenharia da Pasta, Adrielle Martins, a temática converge com o trabalho de outros setores, resultando em mais qualidade e segurança para o cidadão. “Iniciativas asso, são importantes para entendermos a visão de cada profissional, absorver experiências e saber se estamos no caminho correto”.

O workshop, com entrada gratuita, aconteceu no auditório do Hotel Paiaguás e contou também com a participação do secretário de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues; da secretária ajunta de Mobilidade Urbana, Luciana Zamproni; do secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande, Breno Gomes; do vereador Marcos Veloso; do representante da Polícia Rodoviária Federal, Paulo Melo; do representante da Polícia Militar, tenente Corbellini; do secretário adjunto de Infraestrutura do Estado, Thiago França; do presidente da Federação Mato-grossense de Associações de Bairros (FEMAB), Walter Arruda; do representante do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), Zenildo Filho; e do assessor de gestão de Várzea Grande, Enodes Soares.

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

A Semana Nacional do Trânsito acontece em todo o Brasil e foi criada para conscientizar os condutores de veículos e pedestres sobre a segurança no tráfego e os índices alarmantes de mortes e sequelas provocadas por acidentes. O tema da campanha deste ano é “No trânsito, o sentido é a vida”.

O encerramento da ação acontece no dia 25, quando é celebrado o Dia Nacional do Trânsito. O mês de setembro foi escolhido porque foi neste período que ocorreu a promulgação da lei nº 9.503, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em 1997. A lei aumentou o rigor nas fiscalizações e substituiu a legislação antiga, de 1966.

Durante o período, agentes da Semob têm realizado palestras em empresas e unidades educacionais, além de blitzes educativas pela cidade. Antenor reforça que o trabalho é realizado ao longo de todo o ano, mas ganha reforço durante este mês por conta da data.

“Em todos esses trabalhos nosso objetivo principal é discutir e promover ações que tragam mais segurança aos cidadãos, ou seja, maneiras para fomentar uma cultura de paz no trânsito. Cuiabá tem avançado neste sentido, mas ainda temos o que melhorar muito. Para isso, nada melhor que a troca de conhecimento”, finaliza.