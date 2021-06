Projeto de conscientização e combate ao trabalho infantil que atende mais de 2 mil estudantes da rede pública Municipal será lançado oficialmente nesta terça-feira (29)

Nesta terça-feira (29), às 14:30 horas, acontece o lançamento oficial do projeto MPT na Escola. O evento será online, transmitido pela plataforma zoom, e contará com a participação do procurador do Ministério Público do Trabalho, André Canuto de Figueiredo Lima, gestores da Secretaria Municipal de Educação e profissionais das 10 unidades da rede pública municipal que participam do projeto.

O projeto MPT na Escola é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação. O projeto reúne estudantes e professores de 10 unidades da rede pública municipal. No total são 2.457 estudantes, do 4º ao 7º Ano, e 113 professores envolvidos em ações e debates sobre temas relativos aos direitos das crianças e dos adolescentes, proteção do trabalhador adolescente e trabalho infantil.

O coordenador municipal do projeto, professor Edmilson Marques de Moraes explicou que o projeto baseado no trabalho colaborativo entre o Ministério Público do Trabalho, Secretaria Municipal de Educação, equipes gestoras, professores, estudantes e famílias. “O projeto envolve uma série de ações entre elas lives, em parceria com órgãos especializados no combate ao trabalho infantil e adolescente, para ajudar a elucidar dúvidas e complementar o ensino e aprendizagem”, explicou.

Unidades participantes

Participam do projeto as Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) Antônia Tita Maciel de Campos, EMEB Celina Fialho Bezerra, EMEB Dejani Ribeiro Campos, EMEB Nossa Senhora Aparecida, EMEB Pref. Elza Luiza Esteves, EMEB Prof. Francisca Figueiredo de Arruda Martins, EMEB Prof. Ranulpho Paes de Barros, EMEB Senador Darcy Ribeiro, e as Escolas Municipais de Educação Básica do Campo (EMEBC) Nova Esperança e EMEBC Prof Hilda Caetano de Oliveira Leite.

A secretária Municipal de Educação de Cuiabá, Edilene de Souza Machado,falou sobre a importância do projeto na formação dos estudantes. “O projeto possibilita que a comunidade escolar e toda a sociedade seja sensibilizada em relação aos direitos da crianças e do adolescente a uma educação de qualidade, integral e humanizada, ao lazer, a saúde, a cultura e a profissionalização”, disse ela.

Resgate à Infância

O MPT na Escola faz parte do Projeto Estratégico “Resgate a Infância”, desenvolvido pela Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância), com atuação conjunta em três eixos — educação, aprendizagem e políticas públicas. O objetivo é por meio da informação prevenir e combater o trabalho infantil, conscientizar a sociedade, fomentar políticas públicas, promover a formação profissional e proteger o trabalhador adolescente.

Prêmio

Uma das ações do projeto é Prêmio MPT na Escola por meio do qual são selecionados os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais dos estudantes das instituições de ensino participantes do projeto em todo o Brasil. O concurso possui quatro categorias: conto; poesia; música e desenho, e aborda os temas aprendizagem profissional e combate ao trabalho infantil.

O prêmio é dividido em dois grupos: o primeiro conta com alunos de 4º e 5º ano do ensino fundamental, com produções sobre trabalho infantil. O segundo grupo, de estudantes de 6º e 7º ano do ensino fundamental, deve abordar a aprendizagem profissional/profissionalização do adolescente. O prêmio é o encerramento anual do projeto e, além de reconhecer e divulgar os melhores trabalhos produzidos pelos estudantes valoriza a dedicação dos educadores envolvidos.

Em Cuiabá, os professores sob a orientação da Equipe Gestora e do coordenador Municipal do Projeto, já estão trabalhando na elaboração e produção das atividades com os estudantes nas categorias Poesia, Conto, Desenho e Música

Palestra

A palestra com o dr. André Canuto, Procurador do MPT 23° Região de Cuiabá, sobre o tema “MPT na Escola – Combate ao Trabalho Infantil”.

Durante o evento será apresentado o Plano Municipal pelo coordenador do Projeto em Cuiabá.

Serviço:

Lançamento do projeto MPT na Escola

Data: 29/06

Horário: 14:30 horas

Palestra: MPT na Escola – Combate ao Trabalho Infantil – Dr. André Canuto, Procurador do MPT 23° Região de Cuiabá

Local: o evento será transmitido pelo Zoom