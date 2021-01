Projeto de lei aumenta recursos para extensão rural

Crédito: Agência CNM

Vários temas inerentes à administração pública estarão em pauta, a partir de amanhã (21), no Seminário Novos Gestores, que vai debater os principais desafios das administrações locais. O evento é uma realização da Confederação Nacional dos Municípios em parceria com as associações estaduais e será regionalizado. Os prefeitos das regiões Centro-Oeste e Norte vão participar do evento nos dias 21 e 22 de janeiro e, pela primeira vez, será on-line, em decorrência da pandemia de Covid-19. Além dos prefeitos, também poderão participar da capacitação vice-prefeitos, vereadores e demais agentes locais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link: Seminário Novos Gestores

O formato virtual vai possibilitar que também façam parte desses encontros de capacitação secretários e servidores municipais das diversas áreas de atuação. Serão dois dias de evento, com datas específicas de acordo com cada região. A programação do encontro propõe debater as principais áreas da gestão pública. Além de palestras e orientações segmentadas, os participantes também vão conhecer iniciativas bem-sucedidas, além da pauta prioritária de atuação nacional.

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, disse que é importante que os gestores participem, pois poderão esclarecer dúvidas e se inteirar sobre a atuação do movimento municipalista, além da pauta nacional em tramitação no Congresso. “Serão dois dias de muito aprendizado, em que os prefeitos e equipes participarão de uma ampla programação de debates sobre variados temas, como finanças, saúde, previdência, educação, entre outros assuntos”, assinalou.

O evento foi idealizado para fazer frente aos gestores que estão ingressando no Executivo municipal, com objetivo de promover excelência na gestão municipal e a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. A partir dessas premissas, o seminário também é uma forma de os municipalistas conhecerem diversas normas vinculadas à administração pública.

1º DIA 9h Abertura do evento A CNM e a estrutura do movimento municipalista

Os eventos Novos Gestores e sua finalidade

A coleção Novos Gestores, as diversas cartilhas orientativas e o objetivo de servirem de guia para as práticas governamentais

Conquistas políticas

O que esperar de 2021

A pauta municipalista 10h10min A condução local da política de Assistência Social Gestão municipal da política de Assistência Social

Financiamento e uso dos recursos da Política de Assistência Social

Fundo da Infância e Adolescência e Fundo do Idoso 11h Fontes de receita e as alternativas para ampliar a arrecadação O FPM e seu comportamento

O financiamento das políticas públicas

O ICMS

As propostas de Reforma Tributária e a posição e atuação da CNM

As receitas próprias dos Municípios – IPTU, ITBI, ISS, ITR, taxas e contribuições INTERVALO 13h30min Saúde: repasses federais e gestão da pandemia Recursos federais Covid e prestação de contas

Emendas Parlamentares

Planejando e estruturando a Rede de Atenção à Saúde

Cuidados com o SIOPS 14h30min Como planejar e fortalecer o desenvolvimento territorial Plano municipal de desenvolvimento rural e Serviço de inspeção municipal

Licenciamento ambiental

Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico

Encerramento dos lixões: prazos e condicionantes

Riscos e prevenção de Desastres

Gestão do trânsito

Estratégias municipais para viabilizar PPP`s

Regularização fundiária e financiamento habitacional 15h30min Estudos e ferramentas para uma melhor gestão pública municipal A importância da participação dos gestores para a consolidação de informações e dados

Estudos e sua importância para as ações políticas da CNM na defesa dos interesses dos Municípios

A utilização do Conteúdo Exclusivo da CNM 16h15min Comunicação: estratégias para o sucesso na gestão Como planejar a comunicação municipal

Comunicando-se com os diferentes públicos

A importância das redes sociais

O movimento municipalista na pauta da grande mídia

A comunicação com os Municípios 16h45 Turismo: ações para a retomada das atividades As Cidades Históricas

Boas práticas na área do turismo 17h15 Encerramento