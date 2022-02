Projeto de lei confere à CDL de São José dos Quatro Marcos o título de utilidade pública

Foto: Marcos Lopes

Defender o bom funcionamento dos setores do comércio, potencializando-o e otimizando os serviços, no intuito de expandir o desenvolvimento social e econômico do município. E para garantir a viabilização desse ambiente de negócios mais próspero, o deputado Dr. Gimenez apresentou na quarta-feira (9), o Projeto de Lei n°162/22, que confere à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de São José dos Quatro Marcos o título de utilidade pública.

“Uma entidade de suma importância para a economia local, que se bem gerida, impacta diretamente no processo de transformação do município. O título ajudará a abranger a atuação da CDL de Quatro Marcos, colocando-a até como modelo para as demais da região oeste”, enfatizou.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Quatro Marcos atua desde 2004 no comércio local, sendo a porta-voz na defesa dos setores. Hoje, a cidade conta com mais de 500 empresas, atendendo os mais de 18 mil habitantes. Os números mostram um crescimento significativo de registros de novos empreendimentos na cidade, fomentando a geração de emprego. No último ano, o saldo de contratações ficou positivo, com registro de 944 admissões, superando 2020, quando teve mais demissões. O município possui de cerca de 2,6 mil empregos com carteira assinada.

As principais atividades de Quatro Marcos são a pecuária leiteira, de cria, recria e corte, e a agricultura (arroz, milho, feijão, algodão…); prolifera a produção de hortifrutigranjeiros, e a indústria emergente é a frigorífica, além de um laticínio.