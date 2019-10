Projeto de lei propõe obrigatoriedade de tabela de preços visível em hospitais e clínicas

O presidente da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado estadual Elizeu Nascimento (DC), esteve na manha de sexta-feira (4), no Centro Integrado de Operações Aéreas de Mato Grosso (Ciopaer-MT), localizado no Aeroporto Marechal Rondon. A visita foi para conhecer a estrutura da instituição e suas demandas. O comandante do Ciopaer, tenente-coronel Juliano Chirolli, apresentou para o deputado à estrutura atual e também melhorias futuras para instituição.

Chiroli apresentou o espaço da unidade e as atividades desenvolvidas em prol da segurança pública. “Ficamos honrados com a visita do presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Foi uma oportunidade que tivemos de apresentar nossa atividade administrativa e operacional e expor sobre nossas ações”, ressalta.

Durante a visita, o comandante fez uma apresentação detalhada da atuação e estrutura do Ciopaer e agradeceu a presença do presidente. “Primeiramente, em nome da instituição, gostaria de agradecer a visita do presidente da Comissão de Segurança Pública. Esse é o momento que a gente pode expor a ele toda a atuação da nossa unidade, que contribui decisivamente para a melhoria da segurança pública do estado. Essa visita é importante para que ele conheça também as nossas dificuldades e as autoridades, entendendo como a gente trabalha”, explica o comandante.

O deputado estadual Elizeu Nascimento destaca a relevância do trabalho que o Ciopaer presta para Mato Grosso, “Já participei de algumas operações juntamente com a unidade Ciopaer, quando eu estava na Rotam. Portanto, sei a importância dessa unidade para a sociedade mato-grossense, eu saio daqui tendo mais certeza que a instituição precisa ser fortalecida, estarei trabalhando para o crescimento da instituição”, finalizou Nascimento.

O Ciopaer opera em ações conjuntas com as forças de segurança, Polícia Militar (PM), Polícia Judiciária Civil (PJC), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Politec e Detran, visando atividade repressiva, preventiva e de salvamento. As atividades foram regulamentas pelo governo do estado em 17 de novembro de 2006, com o objetivo de centralizar em um único órgão o controle, operação e manutenção de aeronaves rotativas e de asas fixas empenhadas em atividades policiais.