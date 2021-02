Projeto de Lei quer facilitar compra direta de vacinas da Covid-19 nos laboratórios fabricantes

DESTAQUE Deputado Claudinei com o diretor-geral da PJC Mário Dermeval Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

Como prestação de contas da aquisição de materiais e equipamentos para atender a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC), nesta terça-feira (16), no auditório da Academia de Polícia (Acadepol), o diretor-geral, Mário Dermeval Resende, se reuniu com o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) e outros deputados que destinaram emendas parlamentares para atender a instituição. O total da verba foi de aproximadamente R$ 3,9 milhões, que beneficiarão todas as regionais da polícia civil do estado.

Deste recurso, Claudinei destinou o valor de aproximadamente R$ 1,7 milhões – dos quais R$ 350 mil foram distribuídos para a aquisição de cinco mil carteiras funcionais para os policiais civis ativos e inativos, R$ 400 mil para aquisição de viaturas e R$ 990 mil para a compra de mobílias, equipamentos, materiais, entre outros itens para colaborar com os trabalhos dos profissionais e proporcionar melhorias no atendimento para a sociedade.

Além das cinco mil carteiras funcionais e mil distintivos, a instituição adquiriu 413 mesas, 280 cadeiras, 36 longarinas, 131 estantes e 230 armários de aço, 27 microondas, 27 fogões, 295 ares-condicionados de 12.000 BTU e 129 de 18.000 BTU, 61 bebedouros e mil distintivos.

Também foram adquiridas uma viatura de transporte de presos e três pick-ups 4×4. “Eu vou rapidamente elencar o que estamos adquirindo com essas emendas referente ao ano de 2020. Mas, quero destacar que o deputado Claudinei é responsável pela viatura de transporte de presos e uma viatura 4×4”, ressaltou o diretor-geral.

Legenda_Deputado Claudinei destinou cerca de R$ 1,7 milhão para a instituição Foto: SAMANTHA DOS ANJOS / Assessoria de Gabinete

Delegado Claudinei explica que o veículo de transporte é uma necessidade antiga da Delegacia Regional de Rondonópolis. “Essas viaturas que a gente adquiriu, como eu sou de Rondonópolis e atuei como delegado regional por dois anos, o pessoal me cobrou muito este veículo, para transportar com maior segurança. Uma camionete vai ficar disponibilizada para a Delegacia Regional”.

Ele adianta que, este ano, vai destinar uma emenda para aquisição de viatura descaracterizada para a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Rondonópolis, sendo que já firmou o compromisso com o município e entende a necessidade da unidade.

Mário Resende acrescenta que o ideal para a Polícia Civil são viaturas descaracterizadas. “Hoje estamos com 86% da frota caracterizada. Mas, como a gente tem que aderir as atas, com viaturas prontas para fazer as aquisições, e as colocadas não podem ser descaracterizadas. Isso prejudica o trabalho de quem investiga. Então, peço a sensibilidade dos deputados”, esclarece.

Carteiras Funcionais – A PJC realizou a aquisição das carteiras funcionais. Ete modelo de identificação será fornecido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). O documento conta com padrão uniforme para atender toda categoria de outros estados e Distrito Federal.

Legenda_A PJC de Mato Grosso foi beneficiada com emendas parlamentares de 11 deputados parlamentares Foto: SAMANTHA DOS ANJOS / Assessoria de Gabinete

“O mais importante de todos os itens que o deputado Claudinei disponibilizou foram as cinco mil funcionais que vão contemplar os policiais da ativa e aposentados. Isso representa muito para a instituição, pois nós estaremos, finalmente, alinhados com o que se faz no país todo em relação a identificação funcional dos servidores”, diz Dermeval.

Este benefício atende a Portaria de nº 885 de 18 de dezembro de 2019 que dispõe do modelo e caraterísticas da carteira funcional – em formato digital e físico, o que tornará um documento oficial de identificação visual unificado para os servidores civis da segurança pública.

Emendas – Os recursos alcançados com as emendas parlamentares para a PJC, também, contou com a colaboração de outros 10 deputados estaduais, sendo Janaina Riva (MDB), Faissal (PV) Dilmar Dal Bosco (DEM), Sebastião Rezende (PSC), Eduardo Botelho (DEM), Xuxu Dal Molim (PSC), João Batista (PROS), Valdir Barranco (PT), Paulo Araújo (PP) e Dr. Gimenez (PV).

“Hoje é um dia especial, para mim, como delegado de polícia por quase 18 anos, trabalhando no interior com todas as dificuldades de estrutura e de efetivo, chegando a deputado estadual. Em 2019, programamos as emendas para 2020, assim como o Dr. Mário pediu apoio para todos os deputados, eu também fiz este pedido para que cada um olhasse com carinho para a polícia civil. Mas, vamos reiterar o pedido para 2021. Quero agradecer os deputados que colaboraram com as emendas”, destacou Claudinei.

“As portas da polícia civil estão abertas para que todos possam, a qualquer momento, nos acionar. Estamos, inclusive, com projetos sociais à disposição dos deputados. Queríamos apenas prestar contas aos deputados e, agora, se Deus quiser termos mais. E o governo estadual pagou integralmente todas as emendas que estávamos vinculados”, finaliza Dermeval.