Projeto de Lei quer proibir o comércio de produtos que contenham chumbinho na composição

A instalação dos equipamentos de radiocomunicação digital do 8º Comando Regional de Juína foi concluída na sexta-feira (19.11) e, com isso, o sistema de comunicação entre as unidades que englobam o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) conquistou um grande avanço tecnológico. Com o sinal criptografado, não haverá mais interferências e terceiros copiando a frequência da polícia.

A formalização com a empresa Nexa para aquisição dos aparelhos foi celebrado em março de 2021, por meio do termo de doação com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

A empresa implanta o maior empreendimento mineral de Mato Grosso, o Projeto Aripuanã, e como contrapartida, realizou investimento na ordem de R$ 866 mil na parceria com a Polícia Militar. Foram adquiridas antenas, repetidoras, rádios de base fixa, rádios móveis, rádios portáteis e três computadores. Dois computadores são consoles que permitem a conexão a uma rede IP capaz de interligar várias rádios e repetidoras de sinal simultaneamente.

Os dispositivos possuem a tecnologia Digital Mobile Radio (DMR) com cobertura 24 horas, capaz de integrar a comunicação rápida dos comandos regionais e das viaturas da corporação. A iniciativa abrangerá não só o município de Aripuanã, mas também Juína, Juruena, Colniza, Castanheira, Distrito de Conselvan, Guariba, entre outros da região noroeste.

Para o tenente-coronel Elvis de Oliveira, do Comando Regional de Juína, o sistema garante uma fiscalização mais efetiva durante as operações policiais. “A parceria da Nexa com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso proporcionará uma comunicação mais segura e com maior efetividade operacional para a gestão das viaturas. Com o novo sistema, podemos nos comunicar de ponta a ponta na região Noroeste, com qualquer equipe de fiscalização e entre os próprios policiais militares em operação”.

Para o secretário adjunto de Integração Operacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), coronel PM Juliano Chiroli, a parceria entre as instituições vem para fomentar a estruturação da radiocomunicação no estado de Mato Grosso. “É um sistema moderno e novo em termos de Brasil, e o Mato Grosso saltou na frente. O sistema garante o recebimento da informação com qualidade, de forma criptografada, trazendo segurança na comunicação e agilidade no trabalho da segurança pública. Com certeza, essa parceria traz ao final um trabalho mais efetivo das instituições e quem ganha é a sociedade da região de Juína e Noroeste do estado”, afirma.

O gerente geral de Mineração do Projeto Aripuanã, Rodrigo Fonseca, afirma que a iniciativa da empresa visa cooperar com a proteção dos moradores e desenvolvimento da região. “Para a Nexa, poder fortalecer a migração para um sistema com a tecnologia adequada para a Polícia Militar de Aripuanã e o Comando Regional de Juína, vem ao encontro dos objetivos da mineradora para a garantia dos direitos de segurança de cada cidadão, e também estimula o progresso para a qualidade de vida das pessoas”, avalia.

Investimentos

Por meio de parceria com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Aripuanã (Conseg), em outubro de 2020, a Nexa também entregou a reforma e ampliação da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar de Aripuanã (CIPM) em um investimento de R$ 275 mil.