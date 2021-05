Projeto de Maysa Leão instituí Semana Municipal de Conscientização do Autismo

Carol Siqueira/Secom Câmara

A vereadora Maysa Leão (Cidadania) apresentou projeto de lei na sessão ordinária desta quinta-feira (20) para instituir em Cuiabá a Semana Municipal de Conscientização do Autismo. O objetivo da semana será informar e orientar a população sobre o autismo, a importância do diagnóstico precoce, as formas de tratamento, os serviços de apoio à família e respeito ao cidadão autista.





Caso a lei seja aprovada, deverá ser realizada anualmente na semana que compreende o dia 02 de abril. De acordo com o projeto, a sociedade civil organizada e grupos organizados de pais poderão realizar eventos sobre a semana, a exemplo de campanhas, debates, seminários, aulas, palestras, eventos esportivos, distribuição de panfletos, cartilhas, cartazes com ações educativas, entre outras atividades que contribuam para a divulgação do Transtorno do Espectro Autista -TEA.





“Segundo a Organização Mundial de Saúde, 70 milhões de pessoas em todo o mundo são autistas, com maior incidência no sexo masculino. Dentre as principais características, estão a dificuldade para interação social, dificuldade com a linguagem e comportamento repetitivo e restritivo. As causas ainda não são determinadas. Contudo, estudos apontam que diversos fatores tornam uma criança mais propensa a ter o TEA, dentre os quais destacam-se fatores genéticos e ambientais”, diz a vereadora a justificativa do projeto.





Os recursos necessários para atender as despesas com a execução desta Lei serão obtidos mediante parcerias com empresas de iniciativa privada ou governamental, sem acarretar ônus para o Município. A Semana instituída passa a integrar o calendário oficial de atividades do Município de Cuiabá.





A vereadora ainda trás em sua justificativa, uma explicação da coordenadora da Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde, Odília Brígido. Ela esclarece que o autista possui uma interpretação diferente das imagens, sons, cheiros e outras sensações que experimentamos em nosso cotidiano. Para identificar o autismo é preciso que os responsáveis pelo cuidado sejam profissionais, sejam pais e cuidadores, estejam atentos ao desenvolvimento da criança e, quando necessário, busquem atendimento médico especializado de um psiquiatra, neurologista ou pediatra.

Ascom Gabinete Vereadora Maysa Leão