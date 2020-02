Projeto do deputado Thiago Silva é uma das maiores ferramentas de inclusão social de MT

Foto: HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA

Em abril de 2019, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) tirava do papel um sonho de anos. O objetivo era oferecer cultura, cidadania e educação, de graça, para jovens de 8 a 16 anos e comunidades. A ferramenta escolhida para a formação foi a música, pelo violão. Assim nasceu o projeto Tocando em Frente.

A ação, implantada inicialmente em Rondonópolis, contabiliza quatro polos (Jardim Iguassu, Mathias Neves, Alfredo de Castro e Conjunto São José). O resultado do trabalho foi apresentado na sexta-feira (31), com uma reunião dos alunos de todos os polos na Igreja Assembleia de Deus Madureira, no Jardim Iguassú. O ato marcou o encerramento da primeira turma da iniciativa, que teve mais de cem alunos.

Muitos chegaram como a Izaiana de Jesus, sem conhecimento algum de música. “Aprender a tocar violão, conhecer toda a parte teórica da música foi uma grande transformação na minha vida. Melhorei muito minha concentração, disciplina e sem falar que conheci um mundo novo e que me abre portas até mesmo para uma futura profissão. Só quero agradecer pela inciativa”.

Ingrid Kauane também está encantada com o projeto. Depois do Tocando em frente a rotina de mudou completamente. “É possível você acordar e dormir pensando em coisas boas. Isso é feito através da música, cura tristeza, depressão. Hoje fico muito mais tempo estudando do que a frente de um celular. Na hora de sair nosso principal assunto é montar um grupo musical para levar a mensagem de Deus, da paz para as pessoas. Essas aulas ficarão marcadas em nossas vidas não tenho dúvida”.

Satisfação dos alunos e também dos pais. Rosa Maria Costa Coelho era só alegria, afinal os três filhos participaram dessa grande ação de inclusão. “Eu sempre tive sonho de criança de tocar algum instrumento, conhecer a música, mas não tinha condições. Hoje vejo meus filhos tocando instrumentos, já participando de bandas fora do projeto e com uma grande mudança de comportamento. Hoje são bem mais calmos, conversam muito mais. Obrigado pela oportunidade deputado Thiago Silva”.

O professor Valdick Arantes conta que a inciativa é uma das maiores ações sociais que já participou ao longo de 30 anos de carreira. “Esse projeto é grandioso, tudo é muito bem organizado, não falta nada desde o banquinho aos violões. O deputado Thiago Silva promoveu toda estrutura necessária para esses jovens aprenderem. Por isso, com menos de um ano colhemos excelentes resultados. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe”.

O pastor Jorge Estevan de Souza, que faz parte da coordenação do projeto, afirma que o ‘Tocando em Frente’ está preenchendo uma lacuna de anos na cidade. “Aqui não é só música. É ensinado princípios éticos, morais. Lá na frente eles vão colher os frutos, que foram plantados dentro dos polos. Aqui formamos o cidadão de bem e um futuro pai de família”.

A líder comunitária do bairro Mathias Neves, Sibele Araújo endossou as palavras do líder religioso. “É muito bonito ver crianças e adolescentes trabalhando música, longe dos perigos do mundo. Eu vi de perto na minha comunidade o quanto a música transforma. Torço muito pelo Tocando em Frente e sou parceira do deputado Thiago Silva no que ele precisar”.

O deputado Thiago Silva entregou os mais de cem certificados para os novos músicos de Rondonópolis e garantiu que o ‘Tocando em Frente’ só está no começo. “O primeiro ano do nosso projeto foi um tremendo sucesso. Mais de cem garotos e garotas concluíram o ciclo, tivemos pouquíssimas desistências. Isso nos mostra que estamos no caminho certo. As aulas para novas turmas começam no início de fevereiro e não vou medir esforços para que mais jovens sejam atendidos. Nossa intenção é beneficiar novas comunidades carentes em Rondonópolis e de cidades vizinhas”.