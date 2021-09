Projeto executado com auxílio de edital municipal é destaque em plataforma nacional de fomento artístico-intelectual

O espetáculo Despeça-te, executado pelo grupo in-Próprio Coletivo é destaque nacional em uma das maiores plataformas de fomento a arte e cultura no país, o Itaú Cultural. A (des)montagem da peça foi financiada via edital de Fomento, da Lei Federal Aldir Blanc em Cuiabá, executada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, com apoio do Conselho Municipal de Política Cultural de Cuiabá. Despeça-te está em cartaz online pelo Palco Virtual no youtube, com reprodução gratuita e com acessibilidade até dia 03 de outubro.

“Nós da gestão Emanuel Pinheiro ficamos muito felizes quando nossos artistas são reconhecidos pelo talento enorme que tem. É para isso que trabalhamos diariamente na construção de políticas públicas para a cultura em Cuiabá. Vida longa aos nosso artistas e que ganhem não só o Brasil, mas o mundo”, disse a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Rabello Leite Jacob.

Nas palavras do grupo, a produção Despeça-te, uma desmontagem de OraMortem – outro espetáculo de criação do in-Próprio Coletivo – é uma visita aos arquivos. Revirando baús, o grupo questiona: que textos existem nas imagens de OraMortem? Ao voltar para o processo de criação, registros acumulados e escondidos podem dizer muito. O processo de desmontagem de espetáculo é justamente a proposta de olhar as engrenagens da peça e propor um olhar mais minucioso de todo o processo, da construção e desconstrução, do coletivo e de cada parte individual, de dentro e de fora de cena.

“Esse projeto é fruto de uma seção super importante dos editais, que se propõe especificamente a manter grupos de arte. Nesse recorte, pudemos trabalhar por alguns meses pesquisando, investigando e levantando materiais de arquivo e referência para que fosse possível dar continuidade ao nosso trabalho enquanto coletivo, de maneira remunerada. É essencial que haja esse tipo de fomento e, em nosso caso (assim como muitos outros), foi o que impulsionou as criações em plena pandemia”, disse Alexandre Cervi, integrante do in-Próprio Coletivo.

“Onde está a ausência que você carrega?” Uma construção gramatical simples, mas de um significado tão complexo quanto o sentimento contraditório de um vazio que ocupa espaço que a frase provoca. De falta. Essa ausência, ela é física ou abstrata? Deixou memórias? Houve despedida?

A frase em aspas do parágrafo anterior é um trecho capturado da narrativa caçadora que tem o espetáculo, que laça o espectador pela sagacidade reflexiva. Dramaturgia pensada para os sentidos. Fotografia que fala, texto mudo, texto em luto, é no escuro do cenário que as palavras emolduram as cenas já vividas, vídeos dos ensaios de OraMortem. É uma despedida para quem acompanhou o percurso da peça origem e de alguma forma viveu ou ainda vive o luto da perda de Felipe Vicentim, ator que interpretava o Menino na primeira temporada de apresentações e o luto por dona Lourdes, avó de uma das integrantes do grupo, que inspirou a Velha; é uma despedida dos dogmas sociais que julgam a sensualidade na velhice. Despeça-te é o que você permitir que seja. É a sua despedida.

“Agora, com o trabalho concluído e estreado, o projeto consequente do edital municipal ganha outro sentido como prova da importância desse investimento e, assim, já estamos colhendo frutos do resultado a partir dessa ponte criada com o Itaú Cultural, uma vez que tenhamos sido escolhidos a dedo para compor com uma programação nacional de altíssima relevância e, assim, alcançar outros eixos para expressar nosso trabalho e próximas criações”, completa Cervi.

Despedida tem tempo? Ainda dá tempo de despedir? Até dia 03 outubro ainda dá, basta acessar o espetáculo pelo youtube AQUI. Então, Despeça-te!

FICHA TÉCNICA

Direção: Dani Leite

Assistência de direção: Alexandre Cervi

Produção e Texto: Alexandre Cervi, Dani Leite, Gus Lima e Karina Figueredo

Roteiro: Alexandre Cervi e Gus Lima

Cenário e iluminação: Karina Figueredo

Pesquisa de arquivo: Dani Leite e Karina Figueredo

Fotografia e montagem: Maiqui Suelter Cordeiro

Acervo: in-Próprio Coletivo

Trilha Sonora: Estela Ceregatti, Gus Lima e Jhon Stuart

Vozes: Alexandre Cervi, Dani Leite, Gus Lima, Karina Figueredo e Maurília Valderez

Fotos e vídeos: Cristiano Costa, Juliana Segóvia, Latitude Filmes e Pollyana Sousa

Poemas: “A serenata” de Adélia Prado; “Poesia XXII” de Hilda Hilst; “Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra” de Mia Couto; “Cíclades”, “Em nome da tua ausência” e “Para atravessar contigo o deserto do mundo” de Sophia de Mello Breyner Andresen

Feedbacks do espetáculo: Edson Granja, Frank Kitzinger, Maria Luiza Scheren e Odilon Esteves

Conteúdo para mídias digitais: Alexandre Cervi e Estúdio Borogodó

Agradecimentos: Estela Ceregatti, Einstein Halking, Jan Moura, Jhon Stuart, Karola Nunes, Mariana Pimentel, Marina Maria, Marithê Azevedo, Maurília Valderez, Pedro Vicente, Raphael Vianna, Thaís Magalhães, Thayana Bruno e Vicente Pereira Jr.

in Memoriam: Dona Lourdes e Felipe Vicentim

SERVIÇO

O que: espetáculo Despeça-te

Quando: Disponível do dia 13 de setembro de 2021, às 9h, até domingo 3 de outubro de 2021, com interpretação em Libras

Onde: Online – no YouTube e no site do IC

Classificação indicativa: 12 anos

Atividade gratuita