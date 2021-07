Projeto incentiva produção agroecológica em comunidades rurais de Sinop

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) elaborou um Plano de Retomada de Cirurgias Eletivas durante a Pandemia pela Covid-19. O documento traz orientações aos hospitais públicos e privados de Mato Grosso sobre o retorno consciente e seguro dos procedimentos de modo a ofertar assistência integral aos usuários do sistema único de saúde (SUS).

Conforme o plano, que está disponível no site da SES neste link, para retomar a realização dos procedimentos eletivos é de suma importância a unidade de saúde verificar a capacidade operacional hospitalar; a existência de Equipamento de Proteção Individual (EPI); disponibilzar teste de Covid para proteger a segurança da equipe e do paciente, além de priorização e agendamento de casos (critério de agendamento).

O Plano foi o precursor do Programa Mais MT Cirurgias, lançado na última quinta-feira (15.07) com a proposta reduzir drasticamente a fila por procedimentos eletivos no Estado. O programa visa realizar 138 mil procedimentos que serão custeados com um incentivo de aproximadamente R$ 105 milhões.

As cirurgias estavam suspensas no Estado desde março de 2020 devido a pandemia pela Covid-19 e foi retomada após publicação no Diário Oficial do Decreto N° 989, de 05 de julho de 2021. A autorização do retorno dos procedimentos eletivos considerou a redução na taxa de ocupação dos leitos de internação de pacientes em tratamento do coronavírus.