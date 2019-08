Projeto institui o Dia de Orientação da Síndrome do Túnel do Carpo

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

O projeto de lei n° 851/2019 tem a finalidade de criar o dia estadual da prevenção, controle e orientação da síndrome do túnel do carpo. O dia, conforme a lei de autoria do deputado Dr. Eugênio (PSB), será 5 de março de todo anos, após sua aprovação. “Objetivo maior desse projeto é promover a implantação e a sua divulgação sob a coordenação da Secretaria da Saúde”, segundo o parlamentar.

O projeto, que foi apresentado na terceira semana de agosto (19 a 23), em sua justificativa traz o conceito sobre o tema “…é uma doença comum nos consultórios ortopédicos, sendo uma neuropatia resultante da compressão do nervo mediano quando este passa por um canal localizado no punho chamado de túnel do carpo. É mais comum em mulheres na faixa etária dos 30 aos 60 anos e pode ser bilateral em 50-60% dos casos”.

Ainda, consta na justificativa os principais sintomas da síndrome: dormência ou formigamento do polegar e dos dois ou três dedos seguintes, de uma ou de ambas as mãos; dormência ou formigamento da palma da mão; dor que se estende até o cotovelo; dor no punho ou na mão, de um ou dos dois lados; problemas com movimentos finos dos dedos (coordenação) em uma ou ambas as mãos; desgaste do músculo sob o polegar (em casos avançados ou de longa duração); movimento de pinça débil ou dificuldade para carregar bolsas (uma queixa comum); fraqueza em uma ou ambas as mãos.