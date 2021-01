Projeto oferece tutoria online e gratuita a jovens artistas

A secretaria adjunta de Gestão Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) promoveu as primeiras reuniões presenciais com os diretores dos Hospitais Regionais e Estaduais para, de forma padronizada, definir ações prioritárias do Plano Plurianual (PPA).

As reuniões ocorreram na quinta e sexta-feira (21 e 22.01) desta semana, na Sala de Situação da Secretaria de Estado, em Cuiabá.

O PPA define as prioridades do Governo para o período de quatro anos, podendo ser revisado a cada ano. Nele consta o planejamento de como serão executadas as políticas públicas para alcançar os resultados esperados ao bem-estar da população na área da saúde.

A reunião foi coordenada pela secretária adjunta da pasta, Caroline Dobes, que destacou a importância desse contato com os gestores dos hospitais. “O encontro possibilita compartilhar experiências, priorizar atividades assistenciais internas voltadas para o combate à pandemia pela Covid-19, padronizar serviços e atendimentos, avaliar produção hospitalar e planejar as ações para este ano, da melhor forma para o usuário do SUS”, disse.

A diretora Geral do Hospital Estadual Santa Casa, Patrícia Dourado Neves, disse que as definições levam em consideração as diferenças regionais que acabam colaborando com todos os gestores dos hospitais. “Embora estejamos no mesmo Estado, temos uma diferença de região, de logística e até mesmo de atuação. Então é de suma importância o debate e a troca de experiências”, avaliou.

Para a diretora do Hospital Regional de Sorriso, Ione Carvalho, é sempre importante estar em contato com o nível central da SES-MT, justamente para dar resolutividade às situações de cada unidade hospitalar. “É um momento de compartilhar as atividades desenvolvidas nas unidades e de trocar experiências administrativas”, concluiu.