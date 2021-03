Projeto oferta minicursos para formação de agentes culturais em Alta Floresta

O projeto Horizontes da Cultura: Programa de formação de agentes culturais, do gestor cultural Robson Quintino, abriu inscrições para a qualificação de produtores e agentes culturais de Alta Floresta e região. O projeto é realizado via Edital MT Nascentes da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

Serão seis minicursos modulares e continuados, com carga horária de oito horas cada um, com temas na área artística e de gestão cultural, sendo eles: Gestão Estratégica para Grupos Cênicos; Gestão, Política e Produção Cultural; Processos Criativos; Curadoria e Crítica; Mediação de Espetáculos e Internacionalização das Artes Cênicas.

De acordo com o coordenador pedagógico do projeto, Elenor Cecon Júnior, o objetivo é “fomentar a produção cultural e democratizá-la, ampliando as possibilidades e o acesso da população a experiências culturais e artísticas. Oportunidade para profissionais do setor cultural de se capacitarem com um curso de qualidade, com uma equipe de professores qualificados”.

Da esquerda para a direita – Daniela Ávila (RJ), Daniela Sampaio (SP) e Francis Wilker (CE) estão entre os profissionais que conduzirão os módulos dos minicursos.

Os minicursos serão realizados durante os meses de março e abril, pela plataforma Zoom. As aulas serão ministradas por profissionais com expertise na área, como Daniela Ávila (RJ), Daniela Sampaio (SP) e Francis Wilker (CE). Para receber o certificado, os participantes deverão ter o aproveitamento de ao menos 75% das aulas.

Ao todo serão ofertadas 180 vagas, sendo 30 para cada minicurso. Os interessados podem se inscrever preenchendo o formulário eletrônico disponível no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9qLyYV4uTX9gyoz0DwbX84y6u1NnnRdT2Uf8ErlND7tMgFA/viewform. As inscrições ficam abertas até 2 dias antes do início das aulas de cada módulo.

Confira a programação abaixo:

-Módulo I – Processos Criativos – Dias 16, 17 e 18 de março, das 19h as 21h30 (horário de Mato Grosso), ministrado por Francis Wilker (CE);

-Módulo II – Mediação de Espetáculos – Dias 22, 24 e 25 de março, das 19h as 21h30 (horário de Mato Grosso), ministrado por Glauber Coradesqui (RJ);

-Módulo III – Curadoria e Crítica – Dias 2, 3 e 4 de abril, das 9h as 11h30 (horário de Mato Grosso), ministrado por Daniela Ávila (RJ);

-Módulo IV – Gestão Estratégica para Grupos Cênicos – Dias 10, 17 e 24 de abril, das 9h as 11h30 (horário de Mato Grosso), ministrado por Robson Quintino (MT);

-Módulo V – Internacionalização das Artes Cênicas – Dias 20, 21 e 23 de abril, das 19h as 21h30 (horário de Mato Grosso) ministrado por Tatiana Horevicth e Juliana Capilé (MT);

-Módulo VI – Gestão, Política e Produção Cultural – Dias 26, 27, 28 e 29 de abril, das 19h as 21h (horário de Mato Grosso), ministrado por Daniela Sampaio (SP).

Informações: elenorjunior@hotmail.com