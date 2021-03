Projeto oferta vagas para curso de pintura em tecido com giz de cera e aquarela

O projeto “Origens: as belezas mato-grossenses e o artesanato”, da artesã Helena Rufina da Silva Reinisch, está com inscrições abertas para oficinas de pintura em tecido com giz de cera e aquarela. São ofertadas 10 vagas, para mulheres entre 16 e 40 anos de idade, residentes no município de Primavera do Leste. O projeto foi contemplado no Edital MT Nascentes da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

As pessoas interessadas precisam preencher o formulário de inscrição disponível AQUI, até o dia 15 de março. Em razão das medidas de biossegurança, as oficinas serão em duas turmas, cada uma com 5 alunas. As aulas serão realizadas no Centro de Atendimento ao Turista – CAT, na Lagoa Vô Pedro, de 22 a 25 de março, das 13h às 17h.

O projeto nasceu no coração da artesã Helena Reinisch, com o intuito de ajudar mulheres, em situação de vulnerabilidade causada pelo desemprego, em decorrência da pandemia da covid-19. “O artesanato em giz de cera e aquarela, além de ser uma técnica de pintura criativa, delicada, fácil, e relaxante, tem poder transformador”, destaca Helena.

Exposição

As peças produzidas durante as oficinas serão expostas na Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude de Primavera do Leste. A abertura da exposição está marcada para o dia 11 de abril, as 17h. O público poderá conferir a mostra entre os dias 12 e 16 de abril, das 07h às 13h (segunda a sexta-feira) e no domingo (18.04), das 08h às 10h.

Serviço

Oficina de pintura em tecido – Origens: as belezas mato-grossenses e o artesanato

Inscrição: até 15 de março (segunda-feira)

Formulário de inscrição: acesse aqui

Informações: (66) 996082791 – Helena Reinisch

Redes sociais: Instagram e Facebook