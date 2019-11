Projeto Patrulha Rural é apresentado em fórum para produtores

O projeto Biblioteca Itinerante da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça é um dos finalistas da 4ª edição do Prêmio Retratos da Leitura, promovido pelo Instituto Pró-Livro, organização sem fins lucrativos focada em ações de fomento à leitura e à difusão do livro. Desde 2016, quando foi criado o projeto, já foram realizadas aproximadamente 50 ações em Mato Grosso com alcance de cerca de 40 mil pessoas. Nesse período, foram entregues gratuitamente mais de 15 mil livros à população.

O Biblioteca Itinerante consiste em levar ações e atividades da Biblioteca Estevão de Mendonça a diferentes municípios e comunidades sem acesso aos livros e leitura. A equipe viaja de ônibus ou van, percorrendo o Estado para distribuir livros e realizar oficinas, jogos lúdicos, contação de histórias e outras atividades de estímulo à leitura, além de fazer a distribuição de livros.

Para Helena Maria da Costa, gerente de Livro e Leitura da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, estar entre os finalistas já é motivo de comemoração, considerando que o projeto concorre com iniciativas bem sucedidas de todo país. “É um reconhecimento do trabalho em equipe e em rede que estamos realizando em parceria com as bibliotecas e municípios do interior. Nestes três anos, o projeto se tornou sustentável e se consolidou como um importante trabalho social que leva cultura e conhecimento para as pessoas”.

Além da Biblioteca Estevão de Mendonça, Mato Grosso é representado pelo município de Juína com o ‘Programa Arte, Leitura e Cultura: Uma Bela Mistura!’, também finalista na categoria Bibliotecas.

Prêmio Retratos da Leitura

Com o objetivo de valorizar e difundir ações de formação de leitores e estímulo à leitura, o Prêmio Retratos da Leitura recebeu neste ano mais de 200 inscrições e classificou 42 iniciativas em todo país, sendo 12 projetos na categoria Bibliotecas, ao qual concorre a Biblioteca Estevão de Mendonça. As outras categorias são Cadeia produtiva do livro, Organizações da sociedade civil e mídias.

Os vencedores serão conhecidos nesta segunda-feira (04.11), em São Paulo. Ao todo, serão escolhidos três ganhadores em cada categoria. Todos os finalistas receberão o selo IPL Retratos da Leitura, e os vencedores levam também o Prêmio IPL para casa.

Para mais informações sobre o prêmio acesse o site do Instituto Pró Livro.

Serviço

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Está localizada na Rua Antônio Maria, 151, Centro de Cuiabá. O funcionamento ao público é de segunda a sexta, das 8h às 18h. Telefone: (65) 3613-9240/9230.