Projeto PICs contribuiu para minimizar impactos da Covid-19 entre profissionais da saúde

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio da Secretaria Adjunta de Assistência Social, realizou ao longo do ano uma série de ações, capacitações e orientações junto às gestões e equipes técnicas municipais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

O trabalho realizado pelo Estado no apoio técnico às Secretarias Municipais de Assistência Social foi intensificado também com o advento da pandemia do novo coronavírus.

A secretária da Setasc, Rosamaria Carvalho, explica que o trabalho da assistência social ganhou destaque com a pandemia devido a inserção de resoluções e portarias do Governo Federal em ações de combate ao Covid 19.

“A medida que foram normatizadas e regulamentadas as recomendações para o enfrentamento da Covid-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, o trabalho da Assistência Social do Estado foi ganhando ênfase para instruir os municípios nos trabalhos junto aos usuários do SUAS”.

Foram realizadas, ao longo do ano, três ações de capacitações presenciais de educação permanente (sendo a capacitação Introdutória ao Sistema Único de Assistência Social, sobre Formulários do Cadastro Único, do Programa Criança Feliz), que permitiram a certificação de 267 profissionais do SUAS.

Além disso, foram promovidos dois encontros técnicos estaduais, também presenciais, reunindo 70 profissionais: o Encontro Técnico Estadual para Cuidadores do Serviço de Acolhimento e o Encontro Técnico do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, destinados aos profissionais ingressantes do concurso público de Cuiabá.

Na modalidade virtual, como estratégia de apoio técnico não presencial aos municípios, foram realizadas 11 videoconferências que auxiliaram 2.067 profissionais. A Setasc também realizou nove lives pelo canal Setasc Comunica, no Youtube, totalizando 7.138 visualizações.

As gestões municipais e equipes técnicas dos 141 municípios, incluindo 141 gestores, 5.783 trabalhadores e dois mil conselheiros de Assistência Social também receberam três orientações técnicas promovidas pela Assistência Social do Estado, como exemplo, a Orientação às gestões e equipes técnicas municipais sobre a atuação socioassistencial em situações de emergências e calamidades públicas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus – COVID-19, disponível no Blog da Gestão do Trabalho no SUAS.