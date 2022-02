Projeto prevê criação de lares temporários para animais abandonados

A Defesa Civil Estadual atualizou, nesta quinta-feira (17.02), o novo boletim de previsão de chuvas intensas em 97 municípios nas regiões Centro-Sul, Nordeste, Norte e Sudeste de Mato Grosso. O alerta laranja indica probabilidade para tempestade, com chuvas de 30 a 60 mm por hora, acompanhadas de ventania de 60 a 100 km por hora, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme o superintendente de Proteção e Defesa Civil estadual, tenente-coronel BM Luís Cláudio Cruz, a população deve ficar atenta, pois “com essa previsão de chuva também existe o risco de interrupção de energia elétrica, queda de árvores, além de inundações”.

A lista com os nomes dos 97 munícipios, em alerta laranja, com previsão de temporal nesta quinta e sexta-feira (17 e 18.02) são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Boa Vista,Alto Paraguai, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Garças, Bom Jesus do Araguaia, Brasnorte, Campinápolis, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Carlinda, Castanheira, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Confresa, Cotriguaçu, Cuiabá, Diamantino, Dom Aquino, Feliz Natal, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Juara, Juína, Juruena, Juscimeira, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nobres, Nortelândia, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte,Nova Guarita, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Horizonte do Norte, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranaíta, Paranatinga, Peixoto de Azevedo, Planalto da Serra, Pontal do Araguaia, Porto Alegre do Norte, Porto dos Gaúchos, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Ribeirãozinho, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Rio Claro, São José do Xingu, São Pedro da Cipa, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Vera e Vila Rica.

SMS gratuito com alerta de risco

A população pode receber avisos via SMS sobre chuvas. Os alertas incluem risco de inundações, alagamentos, temporais ou deslizamentos de terra, entre outras ocorrências. O cadastro é gratuito, bastar enviar um SMS para o número 40199 com CEP do local. Esse serviço de alertas é coordenado pelo Ministério da Integração, em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras de telefonia móvel.