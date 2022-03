Projeto ‘Psicanálise na Rua’ oferece atendimento psicológico gratuito no Misc

As obras de construção da maior obra de mobilidade urbana dos últimos 50 anos de Cuiabá, a Avenida Contorno Leste, seguem em ritmo acelerado. O projeto para construção da maior via estruturante, com 17,3 km, foi criado pela gestão Emanuel Pinheiro, em 2020. O Contorno Leste fará a ligação da região do Distrito Industrial (Coxipó) e rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251).

Neste ano, as obras de uma ponte de concreto sobre o Rio Coxipó devem ser finalizadas até o mês de março. Para o corrente ano, a via terá um total de sete quilômetros de pavimentação. A entrega do Contorno Leste vai acontecer em 2023.

Desde o início dos trabalhos já foram concluídas as edificações da rede de drenagem de águas pluviais e construção de cinco quilômetros da via. A iniciativa interliga mais de 50 bairros, beneficiando cerca de 250 mil pessoas.

O prefeito Emanuel Pinheiro afirmou que a iniciativa irá alavancar o crescimento da região, permitindo com que as ações do Poder Público Municipal cheguem a essa parcela da população. “Essa é uma das mais importantes, emblemáticas e visionárias obras da minha gestão, lançada ainda em 2020, integrando toda Cuiabá. Ela não vai apenas o grande iniciativa de mobilidade garantindo fluidez do trânsito, mas sim, responsável por unir às regiões desconectadas a evolução de Cuiabá que vem sofrendo nos últimos anos”, pontuou Pinheiro.

Emanuel destacou ainda que o Contorno Leste é a maior via já construída na Capital, ultrapassando em extensão, por exemplo, a Avenida das Torres (12,8 quilômetros), Avenida Beira Rio (cerca de 11 quilômetros), e Avenida Miguel Sutil (12,6 quilômetros). Segundo o chefe do Executivo municipal, o planejamento é entregar o novo corredor de mobilidade urbana até o mês de dezembro de 2023.

Os trabalhos estão sendo coordenados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. O titular e vice-prefeito, José Roberto Stopa destacou que este é mais um presente ao povo cuiabano, pensando na Cuiabá do futuro. “Vamos continuar trabalhando em prol da comunidade, lutando para que Cuiabá siga avançando com grandes obras como o Contorno Leste, viadutos, HMC e muitas outras. Temos um compromisso com o povo cuiabano e não vamos retroceder”, enfatizou.

O projeto

A avenida Contorno Leste conta com 17,3 km de extensão, pista dupla, iluminação LED, ciclovias, faixas de rolamento, calçadas, acostamento, canteiro central, unindo o Distrito Industrial à Rodovia Emanuel Pinheiro, com investimento de aproximadamente R$125 milhões.