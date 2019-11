Projeto que limita área no entorno de unidades prisionais é aprovado na ALMT

Com a proposta de intensificar as coletas para repor e manter o estoque do banco de sangue público do Estado, o MT Hemocentro realizará, no mês de novembro, diversas campanhas voltadas para a doação voluntária de sangue, além das coletas de rotina realizadas pela entidade.

A campanha interna, intitulada “Biomédicos Doam Vida”, iniciada em outubro em parceria com Conselho Regional de Biomedicina da terceira região (CRBM-3), continua em novembro e deve ocorrer durante 16 dias do mês.

A atividade é alusiva ao Dia do Biomédico, celebrado em 20 de novembro, e será realizada exclusivamente na sede do banco de sangue. O objetivo é mobilizar e sensibilizar os profissionais e acadêmicos da área, do dia 1º a 22 de novembro (somente nos dias úteis), para a importância de ser um doador de sangue.

A próxima campanha interna será na sexta-feira (1º.11) e é voltada para a equipe do gabinete do vereador de Cuiabá, Toninho de Souza, que irá até o MT Hemocentro doar sangue. Entre os dias 4 e 8 de novembro, os trabalhadores da Associação de Hotéis de Mato Grosso e do Tribunal Regional do Trabalho também se comprometeram em doar sangue.

Nos dias 13 e 14, a joalheria Marcio Designer realizará a campanha “MD+Vida”, em que presenteará cerca de 300 doadores voluntários de sangue com uma pulseira; serão presenteados os cidadãos que doarem sangue no Pronto Socorro de Cuiabá ou na sede do MT Hemocentro.

Neste mês, também haverá campanhas externas por meio do Hemobus, o ônibus de coleta do MT Hemocentro. No dia 6 e 7 de novembro, a unidade móvel estará na Avenida Marechal Rondon, nº2897, na Unidade de Coleta e Transfusão anexo ao Hospital de Barra do Garças, cadastrando voluntários para o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).

Serviço

O MT Hemocentro é coordenador e referência em hematologia e hemoterapia em Mato Grosso e atende à demanda sanguínea dos prontos-socorros de Cuiabá e de Várzea Grande, do Hospital Universitário Júlio Müller, do Hospital Municipal São Benedito e do Hospital Metropolitano de Várzea Grande. A unidade também é suporte para as 16 unidades de coleta e transfusão distribuídas na hemorrede estadual. Para outras informações ou agendamento de campanha para a coleta de doação, entre em contato pelo número: (65) 3623-0044.