Projeto “Seduc vai à Escola” reúne mais de 130 profissionais da educação em Cuiabá

Profissionais da educação da rede estadual se reuniram, nesta quinta-feira (17.10), em Cuiabá, para participar da 3ª etapa do projeto Seduc vai à Escola. Participaram 130 profissionais, entre assessores pedagógicos, diretores e coordenadores das escolas localizadas nos municípios do Vale do Rio Cuiabá.

A secretária de Estado de Educação, Marioneide Kliemaschewsk, juntamente com a sua equipe, falou dos desafios da Seduc e apresentou as diretrizes, as ações estratégicas da secretaria e os projetos integrados com as escolas.

Segundo a secretária, o objetivo do projeto é apoiar as escolas em seus processos de melhoria da gestão escolar e pedagógica. “O objetivo é darmos as mãos e juntos construirmos alternativas para a melhoria do processo educacional na rede estadual”.

O projeto busca levar e conhecer ações exitosas da rede, interagir e desenvolver, com os profissionais da educação, métodos e ações que contribuam para a melhoria pedagógica e de gestão escolar com foco na aprendizagem dos estudantes.

Segundo a secretária adjunta de Gestão Educacional, Rosa Maria Luzardo, foi estabelecido uma interlocução com as escolas para a Seduc conhecer o que elas estão fazendo e quais as suas dificuldades para que possam pensar em políticas e ações estratégicas com foco na melhoria da educação. “Esse é um trabalho coletivo e parceiro com as escolas, com o objetivo de fazer o melhor para os alunos para que possam avançar intelectualmente e se projetar através de seus projetos de vida”.

O projeto Seduc vai à Escola está percorrendo o Estado de Mato Grosso nos 15 Polos dos Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação (Cefapro), atendendo as 768 escolas com representatividade de diretores e coordenadores pedagógicos. Em Cuiabá e Várzea Grande o Encontro está sendo realizado in loco nas Escolas desde o mês de setembro.