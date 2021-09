Projeto selecionado no MT Criativo alavanca vendas com loja online

A Afeto Lab, marca cuiabana de cosméticos veganos sólidos, tem visto os horizontes se expandirem após a criação do site de vendas online. O negócio criativo, idealizado pelos empreendedores Bruna Uriarte e Eduardo Ventura, foi um foi um dos projetos contemplados no edital MT Criativo realizado pelo Governo de Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

O site e-commerce lançado recentemente, foi criado com os recursos viabilizados pelo edital, além da linha de material gráfico personalizado, com cartão, caixa e sacola. Frente à crescente demanda por produtos que causem menos impacto ao meio ambiente, a loja aumentou os itens de seu catálogo e já realiza entregas para todo o Brasil. No site www.afetolab.com.br o consumidor encontra produtos para cabelo, rosto e corpo, dicas de uso e conservação do produto.

De acordo com Eduardo, desde seu lançamento, o site contabiliza mais de três mil visitas orgânicas, o que representa aumento nos pedidos. O fluxo também se explica pela oferta de novas opções, como desodorante, sérum e hidratante corporal. “Também estamos com uma nova linha de shampoos e condicionadores pronta para ser lançada. A previsão é disponibilizarmos ainda em setembro”.

Mais que os números, a dupla comemora a difusão de um propósito muito mais amplo. “Nossa meta é impactar a vida das pessoas, mostrando que é sempre possível dar o primeiro passo e contribuir com o planeta, que, mais do que nunca, dá sinais de esgotamento. Então, acima de qualquer coisa, queremos ajudar o consumidor a descobrir o outro lado da moeda, apresentando novos conceitos e formatos”, pontua Eduardo Ventura.

Os lançamentos incluem saboneteiras de cimento, que facilitam o armazenamento dos cosméticos sólidos. “Esta é uma das dicas que damos no site. É preciso reservar um espacinho seco e arejado para guardar os shampoos e condicionadores e dar preferência a uma saboneteira para que garanta que eles não fiquem em contato com a água quando não estiverem sendo utilizados”, explica Bruna.

Assim, na busca por atenuar os danos ao meio ambiente, a marca cuiabana ajuda a revolucionar a forma com a qual cada um se relaciona consigo mesmo, com a sua casa, com as compras do mercado, da farmácia e com tudo aquilo que permeia o consumo. “Tudo isso e muito mais sem deixar o afeto de lado”, pondera a empreendedora.

Conheça mais sobre o projeto no site www.afetolab.com.br ou pelo Instagram @afetolab.