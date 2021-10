Projeto social da PM “Jiu-Jitsu Rotam” abre 100 vagas para novos alunos

O projeto social da Polícia Militar “Jiu-Jitsu do Batalhão Rotam” está com as inscrições abertas para crianças e adolescentes a partir dos seis anos de idade, que estejam matriculadas na rede pública ou particular de ensino. As inscrições podem ser feitas via internet ou presencialmente, na sede da Rotam, até o dia 05 de novembro.

Os policiais militares estão oferecendo 100 vagas para alunos que queiram ter acesso as aulas gratuitas de jiu-jitsu. Além de preencher o cadastro corretamente, os pais deverão incluir os documentos pessoais do aluno para a validação da inscrição, que será confirmada pela Rotam através de mensagem pelo aplicativo WhatsApp. Atualmente o projeto 'Jiu-Jitsu Rotam – Formando Cidadãos' conta com 200 alunos e atende crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social. Além da identidade (RG) do atleta (fotocópia e original), para se inscrever serão necessários: uma foto 3×4, comprovante de residência (conta de água ou energia) e atestado de saúde liberando para atividade esportiva. No caso de menor de idade será preciso a identidade do pai ou responsável. No Batalhão, os interessados devem procurar o coordenador do projeto, sargento Roderiky.

As atividades do projeto social contam com o apoio de policiais militares voluntários da unidade especializada da PM. As aulas são divididas por faixa etária e ocorrem às segundas, quartas e sextas-feiras, no Dojo Ninho das Águias, na sede da unidade especializada, localizada no bairro Dom Aquino. Este ano, os alunos do projeto social da PM já acumularam, em menos de um mês, 29 medalhas, já que na última semana de junho, eles trouxeram para Mato Grosso nove medalhas conquistadas no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu Esportivo, também em São Paulo.