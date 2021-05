Projetos de lei determinam rastreamento da vacina e testagem em massa em Cuiabá

Carol Siqueira/Secom Câmara

A Câmara Municipal de Cuiabá, através da Sala da Mulher “Maria Nazareth Hahn”, aderiu a campanha “Cuiabá por Elas”. A ação, lançada pela primeira-dama da capital, Márcia Pinheiro, consiste na arrecadação de absorventes para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social do município.

Segundo a prefeitura, o público alvo da campanha são as assistidas pelo programa Siminina, que atende crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 14 anos, e também meninas e mães atendidas pelos programas desenvolvidos nas 14 unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da Capital.

A Câmara será um dos pontos de coleta. Os interessados em colaborar com a campanha poderão realizar as doações de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Sala da Mulher. Além da Casa de Leis, a recepção do Palácio Alencastro e o Espaço de Acolhimento, situado no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), também estão recolhendo as doações.

A primeira-dama do Legislativo, Amabilla Camargo, parabenizou a primeira-dama do município pela iniciativa. “A campanha é importante e vai ter o apoio da Câmara. Vamos mobilizar as mulheres dos vereadores, as vereadoras, os servidores desta Casa e toda a sociedade para que possam colaborar com a ação”, disse.

A coordenadora da Sala da Mulher, Thamires Rondon, destaca a importância da ação para atender as meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social.

“A Sala da Mulher sempre colabora com iniciativas que ajudam a promover as políticas públicas voltadas às mulheres. E essa iniciativa é muito importante porque promove a discussão sobre a saúde da mulher, principalmente daquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade”, disse.

A secretária municipal da Mulher, Luciana Zamproni, agradeceu a Câmara por aderir a campanha.

“Mais uma vez gostaria de agradecer a Câmara Municipal de Cuiabá, através da Sala da Mulher, que está sendo parceira nesta nova campanha. Sabemos da importância da higienização, sabemos da importância que tem cada campanha que junto com o Executivo, Legislativo e toda a sociedade civil se juntam para fazer. E, nós, da Secretaria da Mulher ficamos felizes em mais vez ter a parceria da Câmara. Juntos somos mais fortes”, disse.

Secom Câmara com informações da Prefeitura de Cuiabá